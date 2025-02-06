يُعدّ هاتفا Galaxy S25 من سامسونج و Pixel 9 من جوجل من أبرز هواتف أندرويد الرائدة الصغيرة الحجم، وكلا الهاتفين يتميزان بالأداء القوي، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي، والكاميرات الاحترافية، ويشتركان في العديد من المواصفات، ويُباعان بالسعر نفسه.

في هذا المقال، سنقدم مقارنة بين هاتفي Galaxy S25 و Pixel 9 لتوضيح أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما، ومساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك.

التصميم:

يتميز Galaxy S25 بتصميم جذاب مشابه لتصميم الطراز السابق، ويتضمن حافات مسطحة وإطار مصنوع من الألمنيوم، وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

وأما Pixel 9 فيأتي بتصميم أنيق مع شريط بيضوي يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وإطار مصنوع من الألمنيوم. وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy S25 بالنحافة والوزن الخفيف، وهو أنحف وأخف وزنًا بنحو ملحوظ من هاتف جوجل؛ إذ يبلغ سُمكه 7.2 ملم، ويزن 162 جرامًا. وأما هاتف جوجل فيبلغ سُمكه 8.5 ملم، ويزن 198 جرامًا.

الشاشة:

يضم Galaxy S25 شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية +HDR10 وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وأما Pixel 9 فيضم شاشة OLED أكبر قليلًا من شاشة هاتف سامسونج وتتفوق عليها بالدقة والسطوع، إذ تأتي بمقاس قدره 6.3 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2424 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع.



الأداء والمعالج:

يعمل Galaxy S25 بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Elite الذي يوفر أداءً فائقًا في أثناء اللعب بالألعاب الكثيفة، وأداء المهام المتعددة. ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 512 جيجابايت.

وأما Pixel 9 فيعمل بمعالج Google Tensor G4، المصمم خصوصًا لتعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي وأداء الكاميرا. ومع أن هذا المعالج يضمن الأداء القوي للهاتف، فإن هاتف Galaxy S25 يتفوق عليه قليلًا. ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى 256 جيجابايت.

يعمل هاتف Galaxy S25 بنظام أندرويد 15 وواجهة المستخدم One UI 7، وأما هاتف Pixel 9 فيعمل بنظام أندرويد 14، ويدعم التحديث إلى أندرويد 15. وكلا الهاتفين سيحصلان على دعم لتحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية لمدة تبلغ سبع سنوات.

من ناحية أخرى، كلا الهاتفين يدعمان مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لتسهيل كتابة النصوص والترجمة وتحرير الصور، كما يأتيان مع روبوت الدردشة Gemini المدمج، وما عليك سوى الضغط مطولًا على زر التشغيل لتنشيط Gemini والتفاعل معه.

الكاميرا:

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات احترافية يمكنها التقاط صور احترافية وعالية الجودة، وكلاهما يدعمان مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور وتحريرها، وكلاهما يوفران تجربة تصوير متقدمة ومناسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي، ومع ذلك هناك العديد من الفروق بينهما في مواصفات الكاميرات.

إذ يضم هاتف Galaxy S25 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

وأما هاتف Pixel 9 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التثبيت البصري. العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل.



وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، يدعم هاتف جوجل تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية. وأما هاتف سامسونج Galaxy S25 فيدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy S25 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويمكن شحن الهاتف إلى نسبة قدرها 50% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة تبلغ 25 واطًا.

وأما هاتف جوجل Pixel 9 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 55% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي (Pixel Stand) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 12 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S25 متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 800 دولار، ويتوفر بسبعة ألوان، هي: الأزرق (Icy Blue)، والأخضر (Mint)، والأزرق الداكن (Navy)، والفضي (Silver Shadow)، والوردي (Pink Gold)، والأحمر (Coral Red)، والأسود (Blue Black).

وأما هاتف Pixel 9 فيُباع بسعر يبدأ من 799 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود (Obsidian) والأبيض (Porcelain) والأخضر (Wintergreen) والوردي (Peony).

أيهما تختار؟

إذا كنت تبحث عن أداء قوي وتجربة ألعاب مميزة، فإن Galaxy S25 سيكون الخيار الأفضل بفضل معالجه القوي وذاكرة التخزين الكبيرة. وأما إذا كنت تهتم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من جوجل، فقد يكون Pixel 9 هو الخيار الأنسب لك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تفضل هاتفًا خفيف الوزن وأقل سُمكًا، فإن Galaxy S25 هو الخيار المثالي، وأما إذا كنت تفضل شاشة أكثر سطوعًا ودقة، فاختر Pixel 9.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 و Pixel 9:

Galaxy S25 Pixel 9 المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.2 بوصات. من نوع (OLED) بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والأبيض، والوردي، والأحمر، والأسود. الوردي، والأبيض والأخضر، والأسود. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 14. الوزن 162 جرامًا. 198 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار . يبدأ من 799 دولارًا.