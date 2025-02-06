مؤتمر ليب 2025.. “سدايا” تجمع روّاد الابتكار في الذكاء الاصطناعي وتعرض أحدث مبادراتها

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “ليب 2025” في العاصمة السعودية الرياض خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم. وتشارك في هذا المؤتمر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بصفتها راعيًا إستراتيجيًا، وتجمع روّاد الابتكار في الذكاء الاصطناعي وقادة التحوّل في المجال في منصة Deepfest بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا، وأكثر من 120 جهة عارضة، وحضور متوقع يتجاوز 50 ألف من مختلف أنحاء العالم.

منصة Deepfest

تعرض منصة Deepfest آخر الابتكارات وأحدث الحلول التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف استكشاف التقنيات الرائدة في هذا المجال، وتعزيز الروابط وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يساهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز التعاون بين الخبراء والمتخصصين في مجالات متعددة.

وتشارك “سدايا” في العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية المقامة في المؤتمر، بهدف مناقشة الابتكار في اقتصاديات المملكة، واستعراض فرص التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي لدعم الاقتصادات الناشئة، بالإضافة إلى استعراض إمكانات التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” المعززة بالذكاء الاصطناعي، ودوره في تحسين جودة الحياة باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات.

كما تعرض “سدايا” في جناحها المشارك في المؤتمر أحدث مبادراتها ومشاريعها المبتكرة المعززة بالذكاء الاصطناعي، ومنها:

التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” الذي أسهم بنحو كبير في تحسين جودة الحياة الرقمية في المملكة.

مشروع “عيناي” أحد الحلول الطبية الرائدة في المملكة الذي يُسَخّر قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري.

مشروع “نفاذ” الذي كان له دور كبير في تحسين مستوى الخدمات الحكومية والتقنية المقدمة في المملكة.

بالإضافة إلى منصة إحسان، ومشروع صوتك، وسماي. كما ستعرض المشاريع التي تساهم في تعزيز ريادة المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مع إبراز أحدث الأبحاث والتقنيات التي أجرتها في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته ودورها في دعم الابتكار الرقمي.

وتأتي هذه المشاركة تجسيدًا لالتزام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بتعزيز التحول الرقمي في المملكة، وتمكين قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال دعم المبادرات الوطنية والدولية، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمحافل الكبرى في المجال، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والابتكار، تحقيقًا لأهداف رؤية الممكلة 2030.