“ليب 2025”.. مزيج جديد من التقنية والترفيه والثقافة في قلب الرياض

يعود مؤتمر (ليب 2025)، الحدث التقني الأكبر والأبرز عالميًا، إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر ليب هذا العام تحت شعار (آفاق جديدة)، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة (إنفورما) العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويضم المؤتمر أول مرة مبادرة (ليالي ليب) LEAP Nights، التي تُعدّ برنامجًا متنوعًا من التجارب التعليمية والثقافية والترفيهية، والتي تستمر لمدة أسبوعًا، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 6 من فبراير وحتى 13 من فبراير، في مختلف أنحاء الرياض.

Experience a new side of Riyadh with LEAP Nights, a first-of-its-kind addition to LEAP, running from 6-13 February 2025. From cultural experiences to networking opportunities, shopping, and entertainment, there’s something for everyone to enjoy. With exclusive pricing for LEAP… pic.twitter.com/AV6HNd6pLv — LEAP (@LEAPandInnovate) January 10, 2025

وتهدف مبادرة (ليالي ليب) إلى تعزيز تجربة زوار العاصمة السعودية الرياض، وإضافة لمسة مميزة على هذا الحدث التقني الرائد، الذي يستقطب الآلاف من المبتكرين والمبدعين من مختلف قارات العالم، وتوفير بيئة شاملة تعزز التعاون والتواصل، وإبراز الثقافة السعودية الأصيلة،ة وذلك بحسب ما صرح به مايكل تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة (تحالف).

وأكد تشامبيون أن (ليالي ليب) تهدف إلى توفير الفرصة لضيوف وزوار العاصمة للتواصل بشكل أكبر مع السكان والأهالي، وبناء علاقات صداقة وتعارف معهم، في بيئة غنية بالجمال ونابضة بالحياة، استطاعت أن تدمج بين الفرص المهنية والتراث الفريد، وهو ما يعزز مكانة السعودية كمركز عالمي جاذب للتقنية والابتكار.

ليالي ليب.. تجربة فريدة للزوار:

تشمل فعاليات (ليالي ليب) العديد من الأنشطة والتجارب المميزة، ومن أبرزها:

جولات في الدرعية: سيحظى الزوار بفرصة القيام بجولات في الدرعية، المصنفة من قبل اليونسكو كموقع تراث عالمي، بفضل مكانتها التاريخية والعمرانية، وهندستها المعمارية النجدية، ومنازلها الطينية الفريدة، مع تقديم الوجبات التقليدية والأطباق السعودية الفاخرة.

سيحظى الزوار بفرصة القيام بجولات في الدرعية، المصنفة من قبل اليونسكو كموقع تراث عالمي، بفضل مكانتها التاريخية والعمرانية، وهندستها المعمارية النجدية، ومنازلها الطينية الفريدة، مع تقديم الوجبات التقليدية والأطباق السعودية الفاخرة. استكشاف تاريخ الرياض: ستتاح للزوار فرصة لتعرف تاريخ الرياض من خلال قصر المصمك، والمتحف الوطني، وبعض الأسواق الشعبية، وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية.

ستتاح للزوار فرصة لتعرف تاريخ الرياض من خلال قصر المصمك، والمتحف الوطني، وبعض الأسواق الشعبية، وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية. مغامرات في وادي العمارية والصحراء: سيستمتع الزوار أيضًا برحلة على طول وادي العمارية، الذي يتميز بجمال طبيعي خلاب، كما ستتاح لهم فرصة القيام بجولة صحراوية في مناطق الكثبان الرملية، وممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الإبل، والتزلج على الرمال، ولتعرف الثقافة المحلية، سيستمعون إلى الفنون والألوان الشعبية المحلية، التي تعكس تراث المنطقة وتنوعها.

سيستمتع الزوار أيضًا برحلة على طول وادي العمارية، الذي يتميز بجمال طبيعي خلاب، كما ستتاح لهم فرصة القيام بجولة صحراوية في مناطق الكثبان الرملية، وممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الإبل، والتزلج على الرمال، ولتعرف الثقافة المحلية، سيستمعون إلى الفنون والألوان الشعبية المحلية، التي تعكس تراث المنطقة وتنوعها. جبل فهرين: لمحبي المغامرات، يقدم (ليب 2025) جولة إلى جبل (فهرين)، المعروف بصخوره الجيرية الكبيرة والمتناثرة. سيستمتع الزوار بإطلالة رائعة من أعلى الجبل، حيث سيشاهدون مناظر بانورامية فريدة.

لمحبي المغامرات، يقدم (ليب 2025) جولة إلى جبل (فهرين)، المعروف بصخوره الجيرية الكبيرة والمتناثرة. سيستمتع الزوار بإطلالة رائعة من أعلى الجبل، حيث سيشاهدون مناظر بانورامية فريدة. تجربة سباقات F1: لعشاق سباقات السيارات، ستتاح لهم فرصة تجربة ممتعة ومشوقة.

LEAP Nights x Saudi Trips are here with two unforgettable experiences: Edge of the World Adventure: Discover breathtaking rocky heights and ancient valleys on one of Saudi Arabia’s most iconic trails. Perfect for adventure and hiking enthusiasts. Farm Experience: Step into… pic.twitter.com/Qipwa38GOX — LEAP (@LEAPandInnovate) February 5, 2025

فعاليات أخرى:

ستشهد مبادرة ليالي ليب أيضًا عقد اجتماعات خاصة لكبار المسؤولين التقنيين، لتبادل الأفكار والآراء حول أحدث التطورات في مجال التقنية، كما سيُعقد منتدى مخصص للتواصل بين المستثمرين، بهدف ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

وستُقام أيضًا تجارب تعليمية وورش عمل وجلسات، يتحدث فيها قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، ومنها فعاليات (LEAP Into Innovation) التي تنظمها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وستركز النقاشات في موضوعات مستقبلية، مثل: الهيدروجين الأخضر، والمدن الخالية من الكربون، والتعدين المستدام، واستكشاف الفضاء.

ومن ثم؛ يجمع ليب 2025 بين أحدث التقنيات والابتكارات، والتجارب الترفيهية والثقافية المتنوعة، ليقدم تجربة فريدة للزوار والمشاركين من جميع أنحاء العالم.