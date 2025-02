“ليب 2025”.. مزيج جديد من التقنية والترفيه والثقافة في قلب الرياض

يعود مؤتمر (ليب 2025)، الحدث التقني الأكبر والأبرز عالميًا، إلى العاصمة السعودية الرياض خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2025، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.

وتنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر ليب هذا العام تحت شعار (آفاق جديدة)، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة (إنفورما) العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويضم المؤتمر أول مرة مبادرة (ليالي ليب) LEAP Nights، التي تُعدّ برنامجًا متنوعًا من التجارب التعليمية والثقافية والترفيهية، والتي تستمر لمدة أسبوعًا، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 6 من فبراير وحتى 13 من فبراير، في مختلف أنحاء الرياض.

Experience a new side of Riyadh with LEAP Nights, a first-of-its-kind addition to LEAP, running from 6-13 February 2025. From cultural experiences to networking opportunities, shopping, and entertainment, there’s something for everyone to enjoy. With exclusive pricing for LEAP… pic.twitter.com/AV6HNd6pLv

— LEAP (@LEAPandInnovate) January 10, 2025