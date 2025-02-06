كل ما تحتاج إلى معرفته عن ليب 2025.. المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر (ليب 2025) LEAP 2025، الذي يُعدّ المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم، والذي يُقام خلال المدة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وتنعقد الدورة الرابعة من مؤتمر ليب تحت شعار (آفاق جديدة)، وذلك بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف) المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة (إنفورما) العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.

ويُعدّ مؤتمر (ليب) أحد أكبر الفعاليات التقنية عالميًا، إذ يشارك فيه أكثر من 1,800 جهة عارضة تقنية، و1,000 متحدث، و680 شركة ناشئة، ويقدم المؤتمر أكثر من 20 مسارًا تقنيًا تغطي مجالات متعددة، منها: التقنية المالية، والمدن الذكية، والتقنية الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتجارة بالتجزئة، والتقنية الرياضية، إلى جانب مسارات جديدة مثل (رؤية المملكة 2030).

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السابقة من مؤتمر ليب قد استقطبت أكثر من 215,000 زائر من مختلف أنحاء العالم، مما عزز مكانته بصفته أحد أبرز المؤتمرات التقنية عالميًا، مع توقعات بأن تشهد النسخة الحالية حضورًا أكبر وتجارب أكثر تنوعًا وتميزًا.

مؤتمر ليب 2025.. منصة عالمية للابتكار:

يواصل مؤتمر ليب ترسيخ مكانته كمنصة عالمية للابتكار التقني، إذ يجتمع فيه الخبراء والمهتمون من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أحدث التقنيات والتوجهات والمساهمة في تشكيل المستقبل الرقمي.

وقد عُقد اللقاء التعريفي للدورة الرابعة من مؤتمر ليب يوم الأحد الماضي في مقر الكراج، وهو أحد المشاريع التي انطلقت من ليب في عام 2022، وشهد اللقاء التعريفي حضور قيادات ليب إلى جانب عدد من الخبراء التقنيين، والإعلاميين، والمهتمين.

هكذا كان اللقاء التعريفي لمؤتمر #ليب25 جانب من اللقاء التعريفي لمؤتمر #ليب25 الذي يسبق الحدث 🗓| 9 – 12 فبراير 2025

📍| مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم سجّل الآن: https://t.co/Xl3PXsjNrA pic.twitter.com/NQpG2QsWbm — LEAP (@LEAPandInnovate) February 4, 2025

وتناول اللقاء أبرز ما سيقدم في النسخة الحالية، ودور المؤتمر في تعزيز مكانة الرياض، كحاضنة للتقنية والابتكار، وتشكيل المستقبل الرقمي.

ستتضمن الدورة الرابعة من مؤتمر (ليب 2025)، منصة جديدة تُسمى ساحة التقنية (Tech Arena) لتسليط الضوء على عالم الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الرعاية الصحية، والواقع المختلط.

وستعمل الساحة المبتكرة كحلقة وصل بين التصميم والتقنية، وتعرض التقدم الكبير في مجال تقنيات الرعاية الصحية.

إليك أهم التقنيات التي ستُعرض خلال الساحة:

تقنية توصيل الأدوية (Terra Drone): تساعد هذه التقنية في نقل الإمدادات الطبية إلى المناطق النائية والوعرة عن طريق الجو.

تساعد هذه التقنية في نقل الإمدادات الطبية إلى المناطق النائية والوعرة عن طريق الجو. جهاز (سار) SARA الذكي من أرامكو السعودية: وهو جهاز ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وهو جهاز ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. منصة (Golden Gloves VR) من (Engine VR) الأمريكية: تستخدم تقنية الواقع الافتراضي، لتوفير تجربة ملاكمة ممتعة لعشاق الرياضة، بمشاركة مقاتل UFC، أندرو سانشيز، وسيتمكن الحضور من تجربة المنصة بأنفسهم، من خلال مستويات متنوعة.

تستخدم تقنية الواقع الافتراضي، لتوفير تجربة ملاكمة ممتعة لعشاق الرياضة، بمشاركة مقاتل UFC، أندرو سانشيز، وسيتمكن الحضور من تجربة المنصة بأنفسهم، من خلال مستويات متنوعة. العدسات اللاصقة الذكية: وهي عدسات ذكية تدمج تقنية الحوسبة في جهاز قابل للارتداء، وتَعد بداية لعصر جديد ومختلف من التفاعل مع البيانات.

وتعزيزًا لجهود الجهات غير الربحية في مؤتمر ليب 2025، تشارك مؤسسة الوليد الإنسانية من خلال منصة (Atlai) للمساعدة في الجهود العالمية لمكافحة التصحر، إذ تعمل هذه التقنية على حماية ومراقبة الغابات.

خبراء عالميون يجتمعون في مؤتمر ليب 2025:

يستقطب مؤتمر (ليب 2025) نخبة من المتحدثين البارزين، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات العالمية منها: مايكروسوفت، وجوجل، وأرامكو، وميتا، وإريكسون، وهواوي، وعلي بابا، و IBM، و HP، و Zoom، مما يعكس مكانة الحدث بصفته منصة رائدة للابتكار والتقنية.

يشارك في هذه الدورة أكثر من 1800 شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من 1000 خبير ومتحدث، و680 شركة ناشئة، لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، وعرض أحدث الابتكارات.

وسيتبادل الخبراء على مدى أيام المؤتمر وجهات النظر والرؤى التي تشكل مستقبل التقنية وريادة الأعمال، وسيعتلي المنصة الرئيسية نخبة من الشخصيات البارزة في الوسط التقني، ومنهم: أرفيند كريشنا؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (IBM)، وإنريكي لوريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة HP، وأليسون واجونفيلد، نائبة الرئيس والمديرة التنفيذية للتسويق في جوجل كلاود، ونيكولا مندلسون، رئيسة مجموعة الأعمال العالمية في شركة ميتا، وعمر حتامله، رئيس الذكاء الاصطناعي في ناسا.

بعد أقل من أسبوع.. نسخة استثنائية تنتظركم من مؤتمر #ليب25@LEAPandInnovate

تعرفوا على:

أرقام ليب

المتحدثين

المنصات والمسارح 9 – 12 فبراير 2025

مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم

سجّل الآنhttps://t.co/EyOqNdjKLN pic.twitter.com/c4v8xvWv4F — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) February 4, 2025

كما سيشارك في الجلسات الحوارية أكاش بالخيوالا، المدير المالي والرئيس التنفيذي للعمليات في كوالكوم، وستيفاني تران، المسؤولة عن تفعيل الأسواق في OpenAI، ووجوناثان روس، مؤسس شركة (Gorq).

انضموا إلينا في #ليب25 للاستماع إلى عمر حتامله، رئيس الذكاء الاصطناعي في @NASA وتعرفوا على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في استكشاف الفضاء وتطوير التقنيات الرائدة. سجّلوا الآن:https://t.co/r07j9pbb92 pic.twitter.com/5WV9Br8b3x — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 2, 2025

ويتناول المؤتمر هذا العام (التنقية الرياضية) كأحد المسارات الرئيسية، وسيكون من أهم المتحدثين في هذا المجال صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

انضموا إلينا في #ليب25 للاستماع إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية @Saudi_Esports، حيث سيشارك رؤيته حول "إعادة تصور المجتمع وتشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية". سجّلوا الآن:https://t.co/r07j9pbb92 pic.twitter.com/UpnBvUGtDM — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) February 3, 2025

كما سيشارك أكثر من 30 متحدثًا رياضيًا مثل: (باتريس إيفرا)، نجم مانشستر يونايتد، وخافيير تيباس، رئيس (LALIGA)، ودومينيك ثيم، بطل التنس، وكاسبر ستايلسفيغ، المدير التنفيذي للإيرادات في نادي تشيلسي، وفيناي فينكاتيشام، المدير التنفيذي السابق لأرسنال، هذا إلى جانب مشاركة عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، والمديرين التنفيذيين، وممثلين عن المنظمات الرياضية الكبرى، مثل: الفورمولا E، وSailGP، وجولة ATP، وجولة DP World، وكأس رايدر، ومؤسسة الكومنولث الرياضية.

وتستقطب الدورة الرابعة من المؤتمر أفضل العقول من كافة المجالات الذين يشاركون شغفهم بعالم التقنية والابتكار والاستثمار، كما تشهد حضورًا قويًا لكبرى الشركات التقنية في العالم، وغيرها من الشركات التقنية الرائدة في المنطقة؛ مثل: الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM).

أبرز فعاليات المؤتمر:

تشهد فعاليات مؤتمر ليب 2025، أول مرة انطلاق (ليالي ليب)، التي تُعدّ برنامجًا متنوعًا من التجارب التعليمية والثقافية والترفيهية، والتي تستمر لمدة أسبوعًا، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 6 من فبراير وحتى 13 من فبراير، في مختلف أنحاء الرياض.

وتهدف (ليالي ليب) إلى تعزيز تجربة زوار العاصمة السعودية الرياض، وإضافة لمسة مميزة على هذا الحدث التقني الرائد، الذي يستقطب الآلاف من المبتكرين والمبدعين من مختلف قارات العالم، وإيجاد بيئة شاملة تعزز التعاون والتواصل، وإبراز الثقافة السعودية الأصيلة.

ومن أبرز الفعاليات التي ستُقام للزوار، تنظيم جولات للدرعية، المصنفة من قبل اليونسكو موقع تراث عالمي، بفضل مكانتها التاريخية والعمرانية، وهندستها المعمارية النجدية، ومنازلها الطينية الفريدة، مع تقديم الوجبات التقليدية والأطباق السعودية الفاخرة، إضافة إلى استكشاف تاريخ الرياض من خلال زيارة قصر المصمك، والمتحف الوطني، وبعض الأسواق الشعبية، وغيرها من المواقع التاريخية والأثرية.

وتتضمن الفعاليات رحلة على طول وادي العمارية، وجولة صحراوية في مناطق الكثبان الرملية، وممارسة بعض الرياضات مثل: ركوب الإبل، والتزلج على الرمال، والاستماع للفنون والألوان الشعبية المحلية.

كما ستقدم لمحبي المغامرات جولة إلى جبل (فهرين) المعروف بصخوره الجيرية الكبيرة والمتناثرة، ليستمتع الزوار بإطلالة من عليه، والحصول على مشاهد ومناظر بانورامية فريدة، بالإضافة إلى تقديم تجربة ممتعة لعشاق سباقات F1.

إلى جانب ذلك كله، ستُعقد اجتماعات خاصة لكبار المسؤولين التقنيين، لتبادل الأفكار والآراء، وعقد منتدى مخصص للتواصل بين المستثمرين، لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين.

كما ستُقام تجارب تعليمية وورش عمل وجلسات، يتحدث فيها قادة الفكر من مختلف أنحاء العالم. ومنها فعاليات (LEAP Into Innovation) التي تنظمها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وستركز النقاشات في موضوعات مستقبلية، مثل: الهيدروجين الأخضر، والمدن الخالية من الكربون، والتعدين المستدام، واستكشاف الفضاء.

كما سيشهد المؤتمر هذا العام عودة منصة (ديب فيست) DeepFest، في نسختها الثالثة برعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التي تركز في آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن الحدث أيضًا مسابقة (روكت فيول) للشركات الناشئة، بجوائز تفوق قيمتها مليون دولار، منها: جائزة ليب الكبرى بقيمة قدرها 250,000 دولار، وجائزة النجم الصاعد بقيمة قدرها 150,000 دولار، وجائزة أفياتريكس لدعم الشركات الناشئة بقيادة النساء بقيمة قدرها 150,000 دولار، وجائزة التقنية من أجل الإنسانية بقيمة قدرها 150,000 دولار، وجائزة آفاق جديدة لدعم شركات الميتافيرس والويب3 بقيمة قدرها 150,000 دولار، وجائزة الذكاء الاصطناعي بقيمة قدرها 150,000 دولار.

منصات جديدة في مؤتمر ليب 2025:

تُعدّ ساحة التقنية (Tech Arena) واحدة من المنصات الجديدة في مؤتمر ليب 2025، إلى جانب منصة التقنية الرياضية، التي تركز في أحدث ما توصل إليه القطاع الرياضي.

بنسخته الجديدة؛ يقدم #ليب25 أرقامًا قياسية تعكس مدى تأثيره عالميًا..@LEAPandInnovate 9 – 12 فبراير 2025

مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم

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