فايرفوكس يتيح وصولًا إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي

أطلقت موزيلا الإصدار الجديد من متصفحها الشهير فايرفوكس، الذي يحمل الرقم 135، والذي يأتي بإدماجٍ مباشرٍ لخدمات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات أمنية، ودعم موسّع للترجمة.

وعلى عكس مايكروسوفت إيدج، الذي يدمج مساعد Copilot الخاص به، أو متصفح Brave الذي يوفر مساعده الذكي Leo، لا تستثمر موزيلا في تطوير نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها.

وبدلًا من ذلك، أضافت موزيلا إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من روبوتات الدردشة الخارجية، ومنها Claude و ChatGPT و Gemini، إلى جانب نماذج أقل شهرة مثل HuggingChat و Le Chat Mistral.

ويمكن للمستخدمين التبديل بين الروبوتات المختلفة عبر قائمة منسدلة داخل المتصفح، مع إمكانية تفعيل الميزة من خلال زر خاص في الشريط الجانبي.

وبعد أن كانت هذه الميزة تحمل تصنيفًا تجريبيًا، وتقتصر على شريحة صغيرة من المستخدمين، بدأت موزيلا الآن طرحها بنحو تدريجي لكافة المستخدمين، كما حصل فايرفوكس على تحسينات في الترجمة، إذ أصبح يدعم ترجمة الصفحات من الصينية المبسطة واليابانية والكورية، مع إضافة الروسية كلغة مُستهدفة جديدة.

وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، يقدم الإصدار الجديد تحسينات أمنية ملحوظة، إذ يعمل فايرفوكس الآن على منع بعض المواقع من إساءة استخدام سجل التصفح بإدراجها صفحات غير متوقعة عند استخدام زر الرجوع.

وفيما بتعلق بالأجهزة المحمولة، فإن تحديث فايرفوكس لنظام أندرويد يضم إصلاحات للأخطاء وتحسينات طفيفة، مع تفعيل التقارير التلقائية للأعطال. وأما مستخدمو iOS، فسوف يلاحظون إعادة تصميم للواجهة، إلى جانب تحسينات في الأداء، ودعم أفضل لميزة VoiceOver، مع تعديلات في الأيقونات والسمات.

ويتوفر فايرفوكس 135 الآن لمستخدمي ويندوز وماك ولينكس، مع وعود بتجربة أكثر أمانًا وسلاسة، إلى جانب خيارات واسعة للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.