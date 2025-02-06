جوجل تضيف نماذجها الجديدة إلى تطبيق Gemini

بدأت جوجل طرح نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها Gemini 2.0 إلى تطبيق Gemini في الأجهزة المحمولة.

وبالإضافة إلى نموذج Gemini 2.0، أضافت الشركة أيضًا نموذج ذكاء اصطناعي تجريبيًا جديدًا (Flash Thinking) يركز على التفكير والاستدلال والقدرة على شرح كيفية التوصل إلى الإجابات عند معالجة الأسئلة المعقدة، كما بدأت جوجل إتاحة نموذجها الرائد Gemini 2.0 Pro لأصحاب الاشتراكات المأجورة.

وتستثمر جوجل هذا العام نحو 75 مليار دولار في تطوير بنيتها التحتية ونماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 32.3 مليار دولار أنفقتها في المجال نفسه في عام 2023، في إطار سباقها لمواكبة المنافسة المتزايدة مع شركات مثل OpenAI ومايكروسوفت وميتا وأنثروبيك وغيرها.

ويتوفر نموذج Gemini 2.0 Flash Thinking الجديد بدءًا من اليوم ضمن قائمة النماذج في التطبيق في الحواسيب والأجهزة المحمولة، كما طرحت الشركة نسخة أكثر تطورًا من النموذج تتمتع بقدرة على التفاعل مع التطبيقات مثل يوتيوب والبحث والخرائط.

ويهدف هذا النموذج إلى تحسين الدقة والنتائج من خلال تقسيم المشكلات إلى خطوات أصغر، مما يساعده على “التفكير” بنحو أكثر عمقًا قبل تقديم الإجابات، غير أن هذه الدقة تأتي على حساب سرعة المعالجة، إذ يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى الحلول مقارنة بالنماذج الأخرى.

وتوفر جوجل إصدارًا تجريبيًا من نموذج Gemini 2.0 Pro، الذي يُتوقع أن يوفر دقة مُحسنة وأداءً أقوى في مهام البرمجة والرياضيات، وقد وصفته الشركة بأنه “أقوى نماذجها حتى الآن”، وسيكون متاحًا لأصحاب الاشتراكات في تطبيق Gemini، بالإضافة إلى العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى منصات Vertex AI و AI Studio.

وأصبح Gemini 2.0 Flash، وهو أحدث إصدار فائق الكفاءة من نماذج جوجل، متاحًا الآن بنحو عام لكافة المستخدمين والمطورين عبر منصتي AI Studio وVertex AI.

واختتمت جوجل تحديثاتها بالكشف عن نموذج 2.0 Flash-Lite، وهو نموذج منخفض التكلفة يضاهي النموذج السابق Gemini 1.5 Flash من ناحية السرعة والتكلفة، ويتفوق عليه في معظم معايير الأداء، وفقًا لما ذكرته الشركة، ويتوفر هذا النموذج اليوم في مرحلة المعاينة العامة بنحو تجريبي عبر منصتي AI Studio و Vertex AI.