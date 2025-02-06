أمازون تقترب من إطلاق إصدار جديد من أليكسا

بدأت أمازون إرسال دعوات لحضور حدث خاص بالذكاء الاصطناعي يوم 26 فبراير، إذ تخطط الشركة للكشف عن الجيل الجديد من مساعدها الصوتي أليكسا المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ومنذ إطلاقه في عام 2014، أصبح المساعد الصوتي “أليكسا” من أكثر المساعدات الصوتية انتشارًا، لكن أمازون تسببت بتأخره عن ركب التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تقوده منصات مثل ChatGPT و Claude و Gemini.

وتسعى أمازون إلى إعادة ابتكار أليكسا، لكي تجعله قادرًا على إجراء محادثات معقدة وواعية بالسياق، فضلًا عن التعامل مع الطلبات المتعددة الجوانب والخطوات.

وتعتمد الشركة في تطوير النسخة الجديدة من أليكسا على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك، بدلًا من الاكتفاء بتقنياتها الداخلية، وذلك بعد أن واجهت الإصدارات السابقة من تقنيات أمازون للذكاء الاصطناعي مشكلات في سرعة الاستجابة وتقديم إجابات خطأ. وكانت أمازون تخطط لإطلاق النسخة الجديدة من أليكسا العام الماضي، لكنها قررت تأجيلها لضمان تحسين الأداء.

وترى أمازون أن هذا التحديث يُعدّ خطوة حاسمة، خاصةً مع وجود أكثر من 100 مليون مستخدم نشط للخدمة، وبيع أكثر من 500 مليون جهاز يدعمها.

وتسعى الشركة إلى تحويل بعض هؤلاء المستخدمين إلى مشتركين في الخدمة الجديدة، إذ تخطط مستقبلًا لفرض رسوم اشتراك على المساعد الصوتي المطوّر. ومع ذلك، فإن الإصدار الجديد سيُختبر في البداية مع مجموعة محدودة من المستخدمين دون أي تكلفة.

ويأتي هذا التطوير قبيل استعداد آبل لاختبار إصدار جديد من مساعدها الصوتي “سيري” مدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، ومن المتوقع أن يضم تحسينات في استيعاب سياق الشاشة، والمعلومات الشخصية، بالإضافة إلى تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا عبر التطبيقات.

وتشير التسريبات إلى أن آبل ستطرح العام المقبل نسخة مُحدّثة من سيري معتمدة على نماذج لغوية ضخمة، مما يجعلها أكثر قدرة على منافسة ChatGPT والمساعدات الذكية الأخرى.