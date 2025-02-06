أسوس تطلق هاتفها الجديد ROG Phone 9 FE لهواة الألعاب

أعلنت أسوس رسميًا هاتفها الجديد ROG Phone 9 FE، وهو أحدث هواتفها المخصصة للألعاب، ويُعد إصدارًا أقل قوة مقارنةً بهاتفي ROG Phone 9 و ROG Phone 9 Pro، لكنه ما زال يقدم تجربة لعب متقدمة بفضل مواصفاته القوية.

ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياسها 6.78 إنشات، بدقة قدرها +Full HD، وتقنية LTPO التي تتيح معدل تحديث متغيرًا يتراوح بين هرتز واحد و 120 هرتزًا، مع إمكانية الوصول إلى 185 هرتزًا في أثناء اللعب. وتصل درجة السطوع القصوى إلى 2,500 شمعة، مما يوفر رؤية واضحة في مختلف ظروف الإضاءة.

ومن ناحية التصميم، يعتمد الهاتف على إطار مسطح مصنوع من المعدن والزجاج، مع الاحتفاظ بأزرار Air Triggers التي تعمل كأزرار مساعدة لتعزيز تجربة اللعب، كما يتميز الهاتف بتبريد متقدم للحفاظ على الأداء خلال الجلسات الطويلة.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، وهو الجيل السابق لمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite الموجود في الإصدارات الأخرى من السلسلة.

ويأتي الهاتف مع ذاكرة عشوائية LPDDR5X قدرها 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسًا، وسرعة استجابة عالية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة ROG UI الخاصة بأسوس، ويوفر منفذي SIM لتشغيل شريحتين من نوع “نانو”.

ويضم الهاتف بطارية سعتها 5,500 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 65 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا، كما أنه حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX890، وفتحة عدسة f/1.9، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتعتمد على تقنية دمج البكسلات لإنتاج صور بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف بمكبرات صوت استيريو، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، كما يدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مثل شبكات الجيل الخامس 5G والبلوتوث 5.4 والواي فاي 7.

ويتوفر هاتف أسوس ROG Phone 9 FE حاليًا باللون الأسود فقط، وسيتوفر في الأسواق بسعر يبدأ من نحو 900 دولارٍ أمريكي.