سامسونج تُوقف التحديثات الشهرية لسلسلة جالاكسي S21

أعلنت سامسونج أن سلسلة هواتف جالاكسي S21 لن تتلقى تحديثات أمنية شهرية بعد الآن، بل ستنتقل إلى التحديثات الفصلية، وهو ما كان متوقعًا نظرًا إلى الجدول الزمني المُعتاد لدعم الأجهزة من الشركة الكورية.

وتتضمن الأجهزة المتأثرة بهذا التغيير الإصدار الأساسي من سلسلة جالاكسي S21 بالإضافة إلى إصدار بلس وإصدار ألترا.

وكانت سامسونج قد وعدت بتوفير أربع سنوات من التحديثات لهذه الهواتف، مما يعني أن تحديث One UI 7 المستند إلى أندرويد 15 سيكون آخر تحديث رئيسي تحصل عليه هذه السلسلة. ومع ذلك، يظل هاتف Galaxy S21 FE خارج هذا التغيير، نظرًا إلى أنه صدر في وقت لاحق، ويتبع جدول دعم مختلفًا.

وتلقت هواتف جالاكسي S21 أول تحديث أمني شهري لعام 2025 في يناير الماضي، وقد تطلق سامسونج تحديثًا أمنيًا شهريًا آخر قبل أن تعتمد جدول التحديثات الفصلية التي تصدر كل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يصل تحديث One UI 7 إلى أجهزة جالاكسي S21 في وقتٍ لاحق هذا العام بعد عدد من الهواتف الرائدة الأخرى الحديثة نسبيًا.

ويشكّل One UI 7 تحديثًا كبيرًا من ناحية التصميم والوظائف الجديدة، إذ يوفر تحسينات ملحوظة للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتف جالاكسي، وخاصةً الإصدارات الراقية.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج تشجّع عملاءها على الترقية إلى الإصدارات الأحدث مثل سلسلة هواتف جالاكسي S25 التي صدرت حديثًا، إذ تقدّم سامسونج عروضًا لاستبدال أجهزة جالاكسي S21 مقابل هواتفها الجديدة.