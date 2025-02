أوبرا تطلق متصفح “Air” لتعزيز التركيز والهدوء في أثناء التصفح

أعلنت شركة أوبرا إطلاق متصفح جديد يحمل اسم “Opera Air”، وهو يتمحور حول الهدوء العقلي واليقظة الذهنية، مما يوفر تجربة تصفح تساعد المستخدمين على البقاء هادئين ومركزين.

وعلى عكس المتصفحات التقليدية، يقدّم Opera Air مجموعة من المزايا المُصممة لتوفير بيئة خالية من التوتر، مثل تمارين التنفس، والأصوات المهدئة، والاقتباسات التحفيزية، وغيرها.

ويعتمد المتصفح على تصميم واجهة زجاجية ضبابية تتكيف مع ألوان خلفيات المواقع التي يزورها المستخدم، مما يضفي انسجامًا بصريًا في أثناء التصفح.

ويتضمن متصفح Opera Air تمارين إرشادية لمساعدة المستخدمين على أخذ فواصل استرخاء ذهنية، ويمكن الوصول إليها بسهولة من الشريط الجانبي.

وتشمل هذه التمارين تمارين التنفس لتخفيف التوتر، وتمارين تمديد الرقبة لتقليل الإجهاد العضلي، وجلسات التأمل لتعزيز التركيز، وتقنيات المسح الجسدي لزيادة الوعي بالجسد والعقل.

ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه التمارين عبر اختصار “Ctrl+K” في ويندوز أو “Cmd+K” في ماك، مع إمكانية ضبط تذكيرات لأخذ فواصل منتظمة. وتأتي بعض التمارين بأصوات أشخاص حقيقيين لتعزيز التفاعل والتأثير الإيجابي.

ويقدّم المتصفح أيضًا ميزة “Boosts”، التي تستخدم الموجات الثنائية (Binaural Beats) لتحفيز التركيز والاسترخاء عند الاستماع إليها عبر سماعات الرأس. وتوفر هذه الميزة خيارات متنوعة، لتحفيز الإبداع أو تعزيز الإنتاجية أو تخفيف التوتر والقلق، وفقًا لما تزعمه الشركة.

ويمكن للمستخدمين تخصيص تجربة “Boosts” عبر اختيار الأصوات الخلفية، والأصوات المحيطة، ونوع الموجات الثنائية، مع تحديد مدة كل جلسة، وتستغرق كل جلسة 30 دقيقة افتراضيًا.

ويحتوي المتصفح على ميزة “مقولة اليوم Quote of the Day”، التي تعرض اقتباسًا يوميًا ملهمًا في الشاشة الرئيسية عند تشغيل المتصفح، مما يضيف لمسة إيجابية إلى تجربة المستخدم.

ويمكن للمستخدمين المهتمين بمزايا متصفح Opera Air تنزيله الآن مجانًا من الموقع الرسمي.