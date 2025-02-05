آبل ترفع أسعار اشتراك خدمة AppleCare Plus

رفعت آبل تكلفة الاشتراك الشهري لخدمة الضمان المُمدد AppleCare Plus لأجهزة آيفون بما يعادل 50 سنتًا في الولايات المتحدة، مع توقعات بتطبيق تلك الزيادة في باقي الدول قريبًا.

ويشمل هذا الارتفاع كلًا من خطة AppleCare Plus القياسية والخطة الأخرى التي تغطي سرقة هواتف آيفون أو ضياعها. وعلى سبيل المثال: ستكلف خطة AppleCare Plus لهاتف آيفون 16 الآن 10 دولارات و 50 سنتًا شهريًا بدلًا من 10 دولارات فقط سابقًا.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فلن يتمكن العملاء في الولايات المتحدة من الحصول على خطة AppleCare Plus لمدة قدرها عامان والدفع مقدمًا عند الشراء من متاجر آبل أو من داخل الأجهزة. وبدلًا من ذلك، سيتعين عليهم الاشتراك في خطة شهرية أو سنوية. كما ستُضمّن تغطية السرقة والضياع افتراضيًا في هذه الخطط، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية.

وحتى مع هذا التغيير، ما زالت آبل تتيح خيار شراء الخطط الثابتة لمدة قدرها عامان عبر متجرها الإلكتروني، كما يمكن للمستخدمين الاشتراك في خدمة AppleCare Plus دون تغطية السرقة والضياع عبر الإنترنت أيضًا، لكن يتوقع أن يتغير ذلك قريبًا.

ويأتي هذا التعديل في إطار إستراتيجية آبل لتعزيز قطاع الخدمات والاشتراكات، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. فقد أعلنت الشركة في آخر تقرير مالي لها عن تحقيق إيرادات قياسية من قطاع الخدمات تجاوزت 26 مليار دولار في الربع المالي الأخير، وأعلنت آبل أن قطاع الخدمات باتت يحقق إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا.