مقارنة بين DeepSeek و Gemini.. أيهما الأفضل؟

مع استمرار DeepSeek في إثارة الجدل بفضل قدراته المتقدمة وانتشاره السريع، لا بد من معرفة كيف يقارن هذا الروبوت الصيني بمنافسه Gemini من جوجل.

أجرينا سابقًا مقارنة بين DeepSeek و ChatGPT، وأظهر الروبوت الصيني قدراته المتقدمة، وأثبت أنه منافس قوي لروبوت الدردشة الأكثر شعبية. لكن روبوت الذكاء الاصطناعي من جوجل مصمم ليكون أكثر قدرة من منافسيه، خاصة في المهام المعقدة. وقد أعلنت جوجل آخرًا أن Gemini أصبح مدعومًا بنموذج Gemini 2.0 Flash، مما يتيح له تقديم استجابات أسرع وأداءٍ أقوى من قبلُ في عدد من المجالات الرئيسية مثل: العصف الذهني والتعلم والكتابة. وبالمثل، يتمتع DeepSeek بالدقة العالية؛ مما يجعل المنافسة بينهما كبيرة.

ولتوضيح الفروق بين أداء كلا الروبوتين، سنُجري فيما يلي مقارنة بينهما باستخدام مجموعة متنوعة من المطالبات لتقييم الدقة والسرعة، والقدرة على البحث والكتابة الإبداعية والتلخيص. وسنستخدم في هذه المقارنة الإصدار المجاني من Gemini، نظرًا إلى أن DeepSeek مجاني أيضًا.

1- التلخيص

المطالبة: “لخص النتائج الرئيسية لأحدث ورقة بحثية تتحدث عن التعلم المتعدد الوسائط في نماذج الذكاء الاصطناعي في 150 كلمة”.

كتب DeepSeek فقرة مكونة من 153 كلمة، وكانت منظمة وواضحة، فقد قسم الملخص إلى نقاط رئيسية مع تقديم شرح بسيط لكل نقطة، وكان الملخص سهل القراءة.

وأما Gemini فقد كتب فقرة قصيرة يقل عدد كلماتها عن 150 كلمة، وكان الرد مختصرًا جدًا.

الفائز: DeepSeek؛ بفضل دقته وطريقته الواضحة في عرض المعلومات المهمة.

2- الكتابة الإبداعية

المطالبة: اكتب قصة خيالية مكونة من 300 كلمة تتحدث عن انتقال البشر إلى المريخ والبدء بالعيش هناك، واذكر التحديات التي واجهتهم.

كتب DeepSeek قصة خيالية ركزت على الطرق العلمية التي استخدمها البشر الذين انتقلوا إلى المريخ ليتمكنوا من العيش، وذكر بعض التحديثات التي تواجههم في سبيل توفير أساسيات الحياة كالطعام والماء.

وأما Gemini فقد كتب قصة ذات طابع تشويقي، وكانت أبسط ومفهومة أكثر من القصة التي قدمها الروبوت الصيني، وذكر بعض التحديات التي تواجه رواد الفضاء الذين انتقلوا إلى المريخ للعيش فيه، وركز على مشاعر الغربة والفقدان؛ مما جعل القصة مؤثرة قليلًا، بالإضافة إلى ذلك، ذكر التحديات البيئية التي واجهها رواد الفضاء هناك.

الفائز: Gemini؛ بسبب أسلوبه المؤثر الذي جعل قصته أكثر تشويقًا.

3- البحث عن أحدث المستجدات

السؤال: “ما آخر التحديثات عن مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل في عام 2025؟”

قدم DeepSeek إجابة متكاملة ومنظمة وذكر جميع التفاصيل المتعلقة بمزايا الذكاء الاصطناعي، وأشار إلى المراجع التي اعتمد عليها للحصول على الإجابة.

وأما Gemini AI فقد قدم أيضًا إجابة مفصلة وتتضمن معظم المزايا الجديدة، لكنه لم يذكر المراجع التي اعتمد عليها.

الفائز: DeepSeek؛ لأنه تمكن من تقديم إجابات دقيقة ومنظمة بطريقة جيدة، مع ذكر المراجع التي اعتمد عليها.

4- تحليل الصور

المطالبة: حلل الصورة التالية.

لم يرفع DeepSeek الصورة ولم يحللها دون توضيح السبب. وأما Gemini فقد قدم تحليلًا جيدًا وذكر معظم التفاصيل المهمة.

الفائز: Gemini؛ لقدرته على تحليل الصورة بطريقة جيدة.

النتيجة النهائية

من خلال الاختبارات السابقة التي شملت التلخيص، والكتابة الإبداعية، والبحث عن المستجدات، وتحليل الصور، تبين أن كلا الروبوتين يمتلكان قدرات متقدمة. ومع ذلك، تفوق Gemini في تحليل الصور والكتابة الإبداعية، وأما DeepSeek فقد أظهر دقة أكبر في البحث وطريقة عرض المعلومات.