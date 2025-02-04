مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S25 Ultra و Galaxy Z Fold6

كشفت سامسونج عن أحدث هواتفها الرائدة، وهي سلسلة Galaxy S25 التي تتضمن ثلاثة هواتف، أبرزها وأكبرها حجمًا هاتف Galaxy S25 Ultra.

يُعد هذا الهاتف الخيار الأمثل لمحبي هواتف سامسونج الرائدة الكبيرة الحجم، وهو مناسب لهواة التصوير والألعاب، ولمن يستخدمون هواتفهم لقراءة المقالات والكتب الإلكترونية، وتعدد المهام. لكن سامسونج توفر لهذه الفئة أيضًا هاتفًا آخر هو Galaxy Z Fold6 القابل للطي، والأحدث في سلسلة Z Fold.

يتميز Galaxy S25 Ultra بشاشة كبيرة يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويضم كاميرات متطورة، وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى دعم مزايا Galaxy AI الجديدة. وأما Galaxy Z Fold6، فهو هاتف قابل للطي مصمم ليحاكي تجربة استخدام الأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى توفير تجربة مماثلة للهواتف التقليدية.

فإذا كنت من محبي التصوير، والقراءة باستخدام الهاتف، وتبحث عن هاتف رائد يمكنك استخدامه لمهام العمل والترفيه، فإن Galaxy S25 Ultra و Galaxy Z Fold6 من أبرز الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها، وستساعدك المقارنة التالية بينهما في تحديد الهاتف المناسب لاحتياجاتك.

التصميم والشاشة:

يأتي كلا الهاتفين بتصاميم مختلفة تمامًا؛ مما يجعل الاختيار بينهما يعتمد على التفضيلات الشخصية؛ إذ يأتي هاتف Galaxy S25 Ultra بتصميم تقليدي مع زوايا أكثر استدارة مقارنة بسابقه S24 Ultra، وهو خفيف الوزن مقارنةً بهاتف Galaxy Z Fold6 القابل للطي، إذ يبلغ وزنه 218 جرامًا، وأما Galaxy Z Fold6 فيبلغ وزنه 239 جرامًا، ويأتي بتصميم قابل للطي يمكن تحويله إلى جهاز لوحي صغير.

يضم Galaxy S25 Ultra شاشة Dynamic AMOLED 2X يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع. ويأتي هذا الهاتف مع قلم S Pen مدمج للمساعدة في الكتابة وتصفح الويب والتطبيقات.

وأما Galaxy Z Fold6 فيحتوي على شاشتين، وتأتي الشاشة الداخلية الرئيسية من نوع Dynamic AMOLED 2X ويبلغ مقاسها 7.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2160 × 1856 بكسلًا، وأما الشاشة الخارجية فتأتي بمقاس قدره 6.3 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2376 × 968 بكسلًا.

لا يأتي هذا الهاتف مع قلم S Pen مدمج، ويجب شراؤه بنحو منفصل إذا كنت تفضل استخدام قلم إلكتروني مع هاتفك.

المعالج الأداء:

يعمل هاتف Galaxy S25 Ultra بإصدار خاص من أحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وأما Galaxy Z Fold6 فيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به هاتف Galaxy S24 Ultra.

يمتاز معالج Snapdragon 8 Elite المخصص لهواتف سامسونج الحديثة بأنه أسرع بنسبة تبلغ 30% من معالج Snapdragon 8 Gen 3، وقد حصل على تحسينات في أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) بنسبة تبلغ 40%، مع تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU) بنسبة تبلغ 37%؛ مما يحسن قوة أدائه في أثناء اللعب بألعاب الفيديو.

يأتي Galaxy S25 Ultra مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى تيرابايت واحد، ويضم نظام تبريد متطور يمنع الارتفاع المفرط لحرارة الهاتف في أثناء أداء المهام الكثيفة.

ومع أن معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به هاتف Galaxy Z Fold6 أقل قوة من Snapdragon 8 Elite، فإن Galaxy Z Fold6 يتمتع بأداء قوي وسلس في أثناء القيام بالمهام الكثيفة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

فإذا كنت تبحث عن أفضل أداء بين كلا الهاتفين، فإن S25 ألترا هو الفائز بفضل معالجه القوي Snapdragon 8 Elite الذي يوفر أداءً أسرع في أثناء اللعب، وأداء المهام المتعددة، واستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي.

الكاميرا:

تتمتع هواتف سامسونج الحديثة بكاميرات قوية، لكن هناك فرق بين الهاتفين في أنظمة التصوير، وفيما يلي توضيح لمواصفات الكاميرات في كلا الهاتفين:

يأتي نظام التصوير في هاتف Galaxy S25 Ultra بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وتدعم التثبيت البصري OIS.

العدسة المقرّبة الأولى: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 5x.

العدسة المقرّبة الثانية: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتقدم تفاصيل أكثر بأربع مرات مقارنة بالعدسة الفائقة الاتساع في هاتف S24 ألترا.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يدعم هذا الهاتف مزايا متقدمة لتحسين التصوير الليلي، ومزايا ذكاء اصطناعي لتحرير الصور وتحسينها.

يأتي نظام التصوير في هاتف Galaxy Z Fold6 بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

الكاميرتان الأماميتان: الأولى مدمجة في الشاشة الخارجية وتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثانية مدمجة في الشاشة الداخلية، وتأتي بدقة قدرها 4 ميجابكسل.

يتفوق Galaxy S25 Ultra في التصوير الفوتوغرافي بفضل كاميراته المتطورة، ويعدّ مناسبًا للمصورين المحترفين أكثر من هاتف Galaxy Z Fold6.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 65% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

وأما هاتف Z Fold6 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا، وأما هاتف Galaxy Z Fold6 فيُباع بسعر يبدأ من 6499 ريالًا سعوديًا.

الحكم النهائي: أيهما تختار؟

اختر Galaxy S25 Ultra إذا كنت تريد:

أفضل وأسرع أداء في هواتف سامسونج الحديثة.

هاتف بتصميم تقليدي يضم شاشة كبيرة وعالية الدقة.

هاتف يضم كاميرات متطورة.

اختر Galaxy Z Fold6 إذا كنت:

تريد هاتفًا قابلًا للطي يتمتع بتصميم أنيق؟

تبحث عن شاشة كبيرة مثالية للإنتاجية وتعدد المهام.

تبحث عن تجربة مختلفة عن الهواتف التقليدية، وقريبة من تجربة استخدام الأجهزة اللوحية.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و Galaxy Z Fold6:

Galaxy S25 Ultra Galaxy Z Fold6 المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3). الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. الشاشة الرئيسية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 7.6 بوصات. الشاشة الخارجية من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الأسود، والأزرق الداكن، والفضي، والأبيض، الوردي. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 14. الوزن 218 جرامًا. 239 جرامًا. السعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 6499 ريالًا سعوديًا.