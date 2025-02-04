تقرير.. آيفون 15 الهاتف الأكثر مبيعًا في عام 2024

واصلت شركتا آبل وسامسونج تصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا خلال عام 2024، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة Canalys المتخصصة في تحليلات السوق.

وقد استحوذت هواتف آبل على 7 مراكز ضمن قائمة أكثر الهواتف الذكية مبيعًا عالميًا، مما يعكس هيمنتها المستمرة على القطاع، في حين استحوذت سامسونج على 3 مراكز في القائمة.

ووفقًا للتقرير، فقد جاء هاتف آيفون 15 في الصدارة كأكثر الهواتف الذكية مبيعًا خلال عام 2024، مستحوذًا على 3% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية البالغة 1.22 مليار وحدة، مما يعني أن آبل باعت نحو 36.6 مليون وحدة من هذا الهاتف خلال العام الماضي. وحلَّ هاتفا آيفون 16 برو ماكس وآيفون 15 برو ماكس في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

ومن جهتها، كانت سامسونج الشركة الوحيدة الأخرى التي تمكنت من دخول قائمة أكثر الهواتف الذكية مبيعًا، إذ جاء هاتف جالاكسي A15 المنخفض التكلفة في المرتبة الرابعة، متبوعًا بهواتف آيفون 16 برو وآيفون 15 برو وآيفون 16، ثم جاء هاتف جالاكسي A15 (إصدار 5G) في المركز الثامن، في حين جاء هاتف جالاكسي S24 ألترا في المرتبة التاسعة، وهو الهاتف الرائد الوحيد لسامسونج في القائمة.

وأما المركز العاشر، فقد كان من نصيب هاتف آيفون 13، الذي أُطلق في عام 2021، إذ استحوذ على 1.5% من إجمالي الشحنات، أي ما يعادل 18.3 مليون وحدة خلال العام. ويرجع ذلك إلى الدعم البرمجي الممتد الذي توفره آبل، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الراغبين في تجربة نظام iOS بسعر أقل نسبيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات “البيع إلى القنوات التجارية Sell-in”، التي توضح الشحنات المُرسلة من الشركات المُصنعة إلى تجار التجزئة، وليس المبيعات المباشرة للمستهلكين، لكنها تُعد انعكاسًا للإقبال على اقتناء تلك الهواتف.