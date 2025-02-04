ترامب يُنشئ صندوق ثروة سياديًا أمريكيًا قد يشتري تيك توك

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال مدة قدرها عام، مشيرًا إلى أنه قد يُستخدم لاستحواذ الحكومة على تطبيق تيك توك، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وفي حال إنشائه، سينضم الصندوق إلى أكثر من 90 صندوقًا سياديًا حول العالم تدير أصولًا تفوق 8 تريليونات دولار، وفقًا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية. وتعد هذه الصناديق أداة استثمارية تستخدمها العديد من الدول، خاصةً في الشرق الأوسط وآسيا، لتوظيف الفوائض المالية الحكومية في استثمارات مباشرة، وفقًا لرويترز.

ولم يقدّم ترامب تفاصيل كافية حول آلية تشغيل الصندوق، خاصةً أن صناديق الثروة السيادية تعتمد عادةً على الفوائض في الميزانية، في حين تعاني الولايات المتحدة عجزًا ماليًا كبيرًا، كما أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيتطلب موافقة الكونجرس، وهو ما قد يشكّل عقبة قانونية أمام تنفيذه.

وكان الرئيس الأمريكي قد طرح فكرة إنشاء صندوق استثماري حكومي سابقًا خلال حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات، إضافةً إلى دعم قطاعات التصنيع والبحوث الطبية.

ولم توضح الإدارة الأمريكية بعدُ كيفية تمويل الصندوق، لكن ترامب سبق أن أشار إلى إمكانية استخدام عوائد التعريفات الجمركية وغيرها من المصادر غير التقليدية لتمويله.

وألمّح ترامب إلى إمكانية شراء تيك توك عبر صندوق الثروة السيادي المُقترح، وذلك بعد صدور قانون يلزم شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق ببيعه أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة، وقد دخل القانون حيز التنفيذ يوم 19 يناير الماضي.

وكان ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا بعد توليه منصبه في 20 يناير يقضي بتأجيل تنفيذ القانون لمدة قدرها 75 يومًا. كما أكد أنه يجري مفاوضات مع عدة أطراف حول مستقبل التطبيق، متوقعًا اتخاذ قرار بشأنه خلال الشهر الجاري.

وقال ترامب: “قد نقوم بشيء ما يتعلق بتيك توك، وقد لا نقوم بذلك. إذا توصلنا إلى الصفقة المناسبة، سنمضي قدمًا، وإلا فلن نفعل. ربما ندرجه ضمن صندوق الثروة السيادي”.

يُذكر أن تيك توك يتمتع بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، إذ يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، مما يجعله أحد أكثر التطبيقات انتشارًا بين المستخدمين الشباب.