آبل تطلق تطبيق “Invites” لتنظيم الفعاليات والمناسبات

أعلنت شركة آبل إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم “الدعوات Invites”، وهو مصمم لمساعدة المستخدمين في تنظيم الفعاليات المختلفة، مثل أعياد الميلاد وحفلات التخرج والإجازات وحفلات المواليد وغيرها.

وأوضح آبل قائلةً: “مع تطبيق Apple Invites، تبدأ تجربة الحدث منذ لحظة إنشاء الدعوة، إذ يمكن للمستخدمين مشاركة ذكرياتهم حتى بعد انتهاء المناسبة. إن التطبيق يجمع بين إمكانيات آيفون وآي كلاود التي يعرفها المستخدمون ويحبونها، مما يجعل تخطيط المناسبات الخاصة أكثر سهولة”.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء دعوات إلكترونية وإرسالها للمدعوين، مع خيارات تخصيص تشمل اختيار خلفيات من تطبيق الصور أو استخدام رموز تعبيرية أو تعديل الخطوط.

ويضيف التطبيق تلقائيًا معلومات من تطبيقَي الخرائط والطقس إلى الدعوات، مما يساعد المدعوين في معرفة تفاصيل الموقع وأحوال الطقس.

ويعتمد تطبيق “الدعوات Invites” على تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence، التي تتيح ميزة Image Playground لإنشاء صور أصلية عبر الأوصاف النصية، إلى جانب أدوات كتابة تساعد في صياغة الدعوات بأفضل أسلوب ممكن.

ويمكن للمدعوين تأكيد الحضور عبر التطبيق، كما يتضمن التطبيق ميزة تتيح للمنظمين تتبع الردود بسهولة. وعند حلول موعد الفعالية، يمكن إنشاء قائمة تشغيل تعاونية تتيح للحضور إضافة المقاطع الصوتية إليها، بالإضافة إلى ألبوم مشترك يسمح للجميع بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحدث.

يُذكر أن تطبيق “Invites” متاح ضمن خدمة +iCloud، التي تبدأ أسعارها من دولارٍ واحد شهريًا، وتوفر مساحة تخزين إضافية للمستخدمين تتجاوز الحد المجاني البالغ قدره 5 جيجابايت.

ويُمكن لأي شخص الرد على الدعوات التي تُرسل عبر التطبيق، لكن إنشاء الدعوات يقتصر على مشتركي +iCloud.

وبات التطبيق متاحًا للتنزيل لكافة هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 18 فما أحدث، ويمكن تنزيله مجانًا من متجر آب ستور.