نموذج o3-mini الجديد من OpenAI.. المزايا الأساسية وكيفية الاستخدام 

أطلقت شركة OpenAI قبل ثلاثة أيام أحدث نموذج لها متخصص في الاستدلال هو نموذج o3-mini الذي يَعِد بتقديم استجابات أسرع وأكثر دقة مقارنة بالنماذج السابقة. وهو متاح الآن لجميع مستخدمي روبوت ChatGPT.

في هذا المقال، سنستعرض المزايا الأساسية لنموذج o3-mini، ونقارنه بنموذج o1-mini، بالإضافة إلى توضيح كيفية الوصول إليه واستخدامه.

ما نموذج o3-mini؟

يُعدّ o3-mini إصدارًا محسّنًا من نموذج o3 المتقدم الخاص بشركة OpenAI، يركز في الكفاءة والسرعة، ويتمتع بقدرات استدلال متطورة، تمكنه من تحليل المشكلات المعقدة وتقديم حلول بسرعة.

يتميز هذا النموذج بنحو خاص في مهام البرمجة والاستدلال، ويتفوق بذلك على سابقه o1-mini. ويتوفر بثلاثة مستويات من الأداء والقدرة على الاستدلال هي: الأساسي، والمتوسط، والعالي.

في الوقت الحالي، النموذج متاح لجميع مستخدمي ChatGPT، ولكن مع بعض القيود لمستخدمي الإصدار المجاني. وأما مستخدمو إصدار ChatGPT Plus أو Team، أو Pro، فيمكنهم استخدام o3-mini حتى 150 رسالة يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بشركة OpenAI، كما يمكن الوصول إليه من خلال خدمة Microsoft Azure و GitHub Copilot.

المزايا الأساسية:

إليك أهم مزايا نموذج o3-mini الجديد:

قدرات الاستدلال المحسنة: يتميز بقدرات عالية في حل المشكلات المنطقية، مما يجعله مناسبًا للاستفسارات المعقدة.

يتميز بقدرات عالية في حل المشكلات المنطقية، مما يجعله مناسبًا للاستفسارات المعقدة. مهارات البرمجة المحسنة: تُظهر الاختبارات أن o3-mini يقدم دقة وكفاءة عالية في المهام البرمجية.

تُظهر الاختبارات أن o3-mini يقدم دقة وكفاءة عالية في المهام البرمجية. الاستجابات السريعة: يوفر o3-mini استجابات بنحو أسرع مقارنة بالنماذج السابق؛ مما يحسن تجربة المستخدم بنحو عام.

مقارنة بين نموذج o3-mini ونموذجي o1 و o1-mini:

1- اختبار Graduate-Level Google-Proof Q&A (GPQA) Benchmark

هو اختبار مصمم لتقييم قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على الإجابة عن الأسئلة المعقدة والصعبة التي لا يمكن العثور على إجاباتها بسهولة عبر البحث في الإنترنت.

وفي هذا الاختبار أظهر نموذج o3-mini (العالي الأداء) تحسنًا في التعامل مع الأسئلة المكتوبة باللغة الإنجليزية مقارنةً بسابقه، مما يجعله أفضل نموذج لدى OpenAI في فهم اللغة الطبيعية.

2- اختبار الرياضيات الأمريكي AIME

في هذا الاختبار، قدم o3-mini (المتوسط الأداء) أداءً مشابهًا لنموذج o1، وتفوق o3-mini (العالي الأداء) بنحو كبير، فقد حقق دقة تصل إلى 87.3%، مما يجعله الأفضل في الاستدلال الرياضي.

3- اختبار البرمجة Codeforces Elo Score

يتفوق o3-mini (المنخفض الأداء) على o1-mini في مهام البرمجة. وأما الإصداران المتوسط والعالي الأداء من o3-mini فقد حققا أداءً أفضل بكثير من النماذج السابقة، مما يجعل o3-mini أفضل نموذج برمجي لدى OpenAI حتى الآن.

4- اختبار SWE-bench للبرمجة

في هذا الاختبار، حقق o3-mini (العالي الأداء) دقة تبلغ 49.3%، مما يجعله أفضل نموذج برمجي لدى OpenAI.

5- اختبار FrontierMath لحل المشكلات الرياضية

أثبت o3-mini (العالي الأداء) تفوقه في حل المشكلات الرياضية، فقد أظهرت النتائج أنه أفضل بمرتين تقريبًا من النماذج السابقة في الرياضيات.

6- اختبار المعرفة العامة

عند اختبار نماذج OpenAI في الرياضيات والعلوم والمعرفة العامة، أظهر o3-mini (العالي الأداء) تفوقًا واضحًا. ومع أن التحسن مقارنة بنموذج o1-mini في بعض المجالات قد يكون طفيفًا، فإن قدراته في الاستدلال والإجابة عن الأسئلة العامة تفوقت بمقدار الضعف تقريبًا.

كيفية الوصول إلى نموذج OpenAI o3-mini؟

هناك طريقتان للوصول إلى o3-mini:

1. عبر روبوت ChatGPT

يمكن لمستخدمي الإصدار المجاني تجربة o3-mini من خلال تفعيل خيار “Reason” في الجهة السفلية من مربع الرسائل. وأما مستخدمو ChatGPT Plus و Team و Pro، فيمكنهم اختيار “o3-mini” أو “o3-mini-high” مباشرة من قائمة النماذج في الجهة العلوية والبدء باستخدامه.

2. عبر واجهة برمجة التطبيقات API

يمكن للمطورين والشركات استخدام o3-mini من خلال واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بشركة OpenAI، مما يتيح دمجه في تطبيقاتهم الخاصة.

الخلاصة

يعد o3-mini أحدث نموذج من OpenAI ويتميز بقدرات استدلال وبرمجة مُحسنة، مع قدرته على تقديم استجابات أسرع وأداء أفضل من النماذج السابقة.

النموذج متاح لجميع مستخدمي ChatGPT، مع وجود بعض القيود على مستخدمي الإصدار المجاني، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليه عبر Microsoft Azure و GitHub Copilot، أو من خلال واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بشركة OpenAI.