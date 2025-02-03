مراجعة لسماعات Redmi Buds 6 Pro الجديدة من شاومي

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية جديدة منخفضة السعر، فإن Redmi Buds 6 Pro الجديدة من شاومي تعد من أبرز السماعات التي يمكنك اختيارها.

تدعم هذه السماعات تقنية LDAC لتوفير صوت عالي الدقة، كما تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، والصوت المكاني، والاتصال المتعدد النقاط، وتستمر بالعمل حتى 36 ساعة مع علبة الشحن.

إليك المزيد من التفاصيل عن مواصفات ومزايا سماعات Redmi Buds 6 Pro الجديدة من شاومي:

التصميم

لا يوجد شيء فريد في تصميم Buds 6 Pro، فهي تأتي في هيكل مصنوع بالكامل من البلاستيك، مع سيقان قصيرة نسبيًا، ويظهر شعار Redmi باللون الذهبي على سيقان السماعات. وتأتي السماعات مع ثلاثة أحجام من سدادات الأذن المصنوعة من السيليكون، بالإضافة إلى كابل شحن من نوع USB-C مرفق في العلبة.

تحتوي كل سماعة على ثلاثة ميكروفونات لتعزيز إلغاء الضوضاء والتقاط الصوت. كما أنها تدعم معيار IP54 لمقاومة الغبار والماء. وتتوفر هذه السماعات بثلاثة ألوان، هي: الأبيض اللامع، والأسود غير اللامع، واللافندر غير اللامع.

وفيما يتعلق بعلبة الشحن، تأتي في هيكل بيضوي وتتضمن شريط LED أمامي يومض عند تشغيل وضع الاقتران ويعمل مؤشرًا لحال شحن البطارية.

ملاءمة الأذن

تأتي سماعات شاومي بتصميم يضمن الشعور بالراحة عند الارتداء، إذ تأتي في هيكل منحني بطريقة تناسب الأذن بنحو مثالي دون التسبب بأي إزعاج حتى بعد عدة ساعات من الاستخدام. وتمتاز سدادات السيليكون بالنعومة، وتحافظ على ثبات السماعات داخل الأذن حتى في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

🎧 استمتع بتجربة صوتية استثنائية مع #RedmiBuds6Pro🎶 ✨صوت نقي وعميق

✨عزل الضوضاء

✨توصيل سريع ومستقر

✨تصميم مريح يناسب أذنك بشكل مثالي

✨عمر بطارية طويل حتى 28 ساعة من التشغيل المتواصل

✨تحكم سهل بالصوت والمكالمات بلمسة واحدة فقط pic.twitter.com/PNazN4BfBf — شاومي السعودية | Xiaomi KSA (@XiaomiKSA_) February 1, 2025

المزايا الأساسية:

توفر Redmi Buds 6 Pro تجربة صوتية عالية الجودة، وتدعم مجموعة مزايا متقدمة، أبرزها:

دعم خاصية إلغاء الضوضاء المحسنة حتى 55 ديسيبل.

دعم مستشعر الارتداء، والاتصال بجهازين، والصوت المكاني.

دعم Google Fast Pair لتسهيل الاتصال بأجهزة أندرويد.

تدعم تطبيق Xiaomi Earbuds المتاح لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد، والذي يسمح بالتحكم في بعض المزايا، مثل: التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء ووضع الشفافية، وتخصيص وظائف الأزرار التي تعمل باللمس.

خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)

تعمل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة في سماعات Redmi Buds 6 Pro بنحو جيد مع الضوضاء المنخفضة التردد مثل صوت المكيفات والمراوح، لكنها لا تعمل بكفاءة مع الأصوات الصاخبة مثل ضوضاء وسائل النقل، والرياح القوية.

وضع الشفافية

تدعم سماعات شاومي وضع الشفافية الذي يتضمن 3 خيارات، هي:

الوضع العادي. وضع تعزيز الصوت البشري. وضع تعزيز الصوت المحيط.

الصوت المكاني مع تتبع الرأس

تدعم سماعات شاومي مزية الصوت المكاني مع تتبع الرأس، وتُعدّ هذه المزية نادرة في السماعات المنخفضة السعر، وتعمل بنحو جيد سواء كانت السماعات متصلة بهاتف آيفون أو أندرويد.

جودة المكالمات

توفر السماعات أداءً جيدًا في أثناء إجراء المكالمات، مع القدرة على عزل الصوت في البيئات الهادئة. وفي البيئات الصاخبة، تقدم السماعات أداءً جيدًا لكنها قد تلاحظ وجود تشويش طفيف عند التحدث.

عمر البطارية:

تستمر سماعات شاومي بالعمل لمدة تصل إلى 36 ساعة مع علبة الشحن، وشحنها لمدة تبلغ 5 دقائق يوفر ساعتين من الاستخدام.

السعر:

تُباع سماعات Redmi Buds 6 Pro الجديدة من شاومي بسعر قدره 299 ريالًا سعوديًا.