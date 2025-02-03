تيك توك للبيع.. من يشتري المنصة في الولايات المتحدة؟

تواجه منصة تيك توك تحديات كُبرى في الولايات المتحدة بسبب قانون يُجبر الشركة المالكة “بايت دانس” على بيع عمليات التطبيقات في الولايات المتحدة أو الحظر، وقد دخل القانون حيز التنفيذ.

وتوقفت المنصة عن العمل في الولايات المتحدة لساعات في 19 يناير الماضي نتيجة الحظر المؤقت، لكن الرئيس ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا بمنح المنصة مهلة قدرها 75 يومًا لحين التوصل إلى “صفقة” تسمح باستمرار المنصة بالعمل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون قد سُنّ بنحو خاص خوفًا من الشعبية الكبيرة للتطبيق في الولايات المتحدة خاصةً بين الشباب والمراهقين، وسط مزاعم واتهامات بسيطرة الحكومة الصينية على المنصة، ووصولها إلى بيانات المستخدمين، وهي اتهامات لم تقدّم عليها السلطات الأمريكية أي دليل، ونفتها المنصة باستمرار.

مفاوضات الاستحواذ والمشترون المحتملون

وكانت شركة “بايت دانس” مالكة تيك توك ترفض فكرة بيع عملياتها في الولايات المتحدة، وقد لجأت إلى القضاء الأمريكي في محاولة لتعطيل القانون بحجة مخالفته الدستور الأمريكي، لكن خسرت معركتها القضائية، وهو ما صعّب موقفها الحالي.

ويبدو أن موقف الشركة الصينية قد تغيّر منذ تولّي ترامب منصبه. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن مسؤولين في الصين أبدوا استعدادهم للنظر في صفقة محتملة، في حين أكد أحد مستثمري “بايت دانس” أن التوصل إلى اتفاق يصب “في مصلحة الجميع”.

وترغب بعض الشركات بالإضافة إلى عدد من المستثمرين في الاستحواذ على تيك توك، إذ سبق لترامب أن صرّح برغبته في “إشعال حرب عروض” بين الشركات للاستحواذ على المنصة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية ينبغي أن تمتلك حصة فيها. ومع ذلك، لم تتضح معالم الصفقة النهائية بعدُ، خاصةً أن الأمر التنفيذي يمنح “بايت دانس” 75 يومًا فقط لإتمام أي اتفاق.

أوراكل.. صفقة جديدة لإدارة تيك توك؟

أفادت تقارير صحفية بأن شركة أوراكل تجري محادثات مع إدارة ترامب حول خطة لإنقاذ تيك توك، تتضمن تولّيها إدارة التطبيق عالميًا بالتعاون مع مستثمرين آخرين. ووفقًا للخطة، ستحتفظ “بايت دانس” بحصة أقلية، في حين ستشرف أوراكل على خوارزميات التطبيق، وجمع البيانات، والتحديثات البرمجية.

يُذكر أن أوراكل لديها شراكة سابقة مع تيك توك، إذ تستضيف بيانات المستخدمين الأمريكيين في خدماتها السحابية. كما كانت جزءًا من خطة “بايت دانس” الأصلية للبقاء في الولايات المتحدة تحت مشروع “تكساس”، الذي انهار فجأة عام 2022.

وكان ترامب قد وافق سابقًا على صفقة بين أوراكل و”وول مارت” للاستحواذ على 20% من تيك توك عام 2020، لكنها لم تكتمل. ومع ذلك، ما زال موقفه الحالي غير واضح، إذ صرّح بأنه لم يناقش أي صفقة مع أوراكل، على الرغم من لقاء مؤسسها لاري إليسون به في البيت الأبيض بعد توليه الرئاسة لمدة ثانية.

مايكروسوفت.. اهتمام متجدد بالاستحواذ

وتُعد مايكروسوفت من الأسماء الأخرى التي تبرز في محادثات الاستحواذ، إذ أشارت التقارير إلى أنها من بين “المستثمرين المحتملين” الذين يناقشون صفقة مع أوراكل. وعندما سُئل ترامب عن الأمر، أكّد أن الشركة “مهتمة” بتيك توك.

يُذكر أن مايكروسوفت حاولت الاستحواذ على تيك توك عام 2020، لكنها أخفقت في إتمام الصفقة، إذ وصف الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا المفاوضات حينها بأنها “أغرب تجربة عمل” خاضها.

Perplexity AI والحكومة الأمريكية

قبل مدة وجيزة من حظر تيك توك، طرحت شركة الذكاء الاصطناعي Perplexity AI عرضًا لإدماج عمليات تيك توك معها في كيان جديد مع مستثمرين آخرين. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فقد عدّلت الشركة عرضها ليشمل خطة تسمح للحكومة الأمريكية بامتلاك ما يصل إلى 50% من الكيان الجديد بعد طرحه للاكتتاب العام بقيمة قدرها 300 مليار دولار.

عرض من MrBeast ومستثمرين أثرياء

وأثار اليوتيوبر الشهير MrBeast (جيمي دونالدسون) جدلًا بتصريحاته حول رغبته في شراء تيك توك. وبعد مدة وجيزة، أكد أن العديد من المستثمرين الأثرياء تواصلوا معه للمشاركة في الصفقة. ووفقًا لبلومبرغ، فإن مجموعة بقيادة جيسي تينسلي، تضم الرئيس التنفيذي لشركة روبلوكس، ديفيد بازوكي، جمعت أكثر من 20 مليار دولار لهذا العرض.

عروض أخرى بعقبات قانونية

طرح مستثمرون آخرون، بقيادة المستثمر فرانك مكورت والمستثمر كيفن أوليري، مبادرة “مشروع Liberty” للاستحواذ على تيك توك، لكن أوليري أبدى تحفظاته بشأن إمكانية تحقيق صفقة تمتلك فيها الحكومة الأمريكية حصة، وعدّ أنها قد لا تتوافق مع القانون الأمريكي، وفقًا لما ذكره في تصريحات لقناة CNBC.

ماذا بعد؟

حتى اللحظة، ما زال تيك توك في وضع غير مستقر، إذ لم يُعد التطبيق متاحًا في متجري آبل وجوجل، ومن المحتمل أن يواجه حظرًا جديدًا في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ومن اللافت أن كلًا من بايت دانس والحكومة الأمريكية أصبحتا أكثر استعدادًا للتفاوض مقارنةً بالماضي. ومع استمرار المباحثات، قد تشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة قد تحسم مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.