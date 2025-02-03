الهند تعمل على نموذج ذكاء اصطناعي لمنافسة ChatGPT و DeepSeek

تسعى الهند إلى دخول سباق الذكاء الاصطناعي عبر تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد منخفض التكلفة يهدف إلى منافسة ChatGPT و DeepSeek، ومن المتوقع إطلاقه في وقت لاحق هذا العام.

وخلال حدث مُخصص للذكاء الاصطناعي، كشف أشويني فايشناو، وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، أن بلاده تعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أساسي خاص بها. وأوضح الوزير أن هذا النموذج سيقدم وظائف مماثلة لـ ChatGPT و DeepSeek، لكن بتكلفة تطوير منخفضة، مضيفًا أن المشروع قد يكون جاهزًا في مدة تتراوح بين 8 و 10 أشهر.

وأشار فايشناو خلال الحدث إلى أن الباحثين في الهند يعملون على وضع إطار شامل لدعم هذا النموذج الجديد، لكي يكون متكيفًا مع احتياجات المستخدمين الهنود من ناحية اللغة والسياق.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكد الوزير أن النموذج الهندي يُطوّر في منشأة حوسبة تضم 18,693 وحدة معالجة رسومات (GPU). وللمقارنة، فإن ChatGPT من شركة OpenAI الأمريكية دُرّب باستخدام نحو 25,000 وحدة معالجة رسومات، في حين اعتمدت نماذج DeepSeek الصينية على 2,000 وحدة فقط، وفقًا لما هو مُعلن.

ومن المتوقع أن يكون النموذج الهندي ميسور التكلفة، إذ إن تكلفة تشغيل نموذج مثل ChatGPT تبلغ نحو 3 دولارات للساعة، في حين قد تكلف النسخة الهندية نحو 100 روبية فقط (أي ما يعادل 1.15 دولار أمريكي) بفضل الدعم الحكومي.

وتسعى الهند بهذه الخطوة إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتوفير حلول ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مستخدميها المحليين، مما يفتح الباب أمام منافسة أوسع في سوق النماذج اللغوية الكبيرة.