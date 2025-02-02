يُعدّ هاتفا Galaxy S25 من سامسونج و iPhone 16 من آبل من أحدث الهواتف الرائدة، وكلاهما من الهواتف الصغيرة الحجم والخفيفة الوزن، ويُباعان بالسعر نفسه، ويدعمان مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، ويشتركان في العديد من المواصفات الأخرى التي تجعل الاختيار بينهما صعبًا.

ولمساعدتك في تحديد الهاتف المناسب لك، سنقدم في هذا المقال مقارنة بين هاتفي Galaxy S25 و iPhone 16.

التصميم:

يأتي هاتفا Galaxy S25 و iPhone 16 بتصاميم بسيطة دون أي عناصر مميزة. ويأتيان مع إطارات مصنوعة من الألمنيوم، وتغطي الجهات الأمامية والخلفية في كلا الهاتفين طبقات زجاجية عالية الجودة؛ إذ تستخدم سامسونج زجاج Gorilla Glass Victus 3، بينما تعتمد آبل على Ceramic Shield الخاص بها.

كلا الهاتفين يأتيان مع حافات مسطحة وزوايا دائرية، ويحتويان على إطارات بارزة تحيط بالكاميرات الخلفية. وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S25 بسبعة ألوان، هي: الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والفضي، والوردي، والأحمر، والأسود. وأما هاتف آيفون فيتوفر بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر.

الشاشة:

يضم هاتف iPhone 16 شاشة Super Retina XDR OLED تمتاز بدقة قدرها 1179 × 2556 بكسلًا، كما تمتاز بألوان وتباين عالٍ، ويصل سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتدعم تقنية HDR10 و Dolby Vision، لكنها تفتقر إلى مزيتين بارزتين، هما: معدل التحديث العالي؛ وخاصية التشغيل الدائم؛ إذ يقتصر معدل تحديث الشاشة على 60 هرتزًا، ولا تدعم خاصية التشغيل الدائم التي تقلل الحاجة إلى فتح الهاتف لمتابعة الإشعارات.

وأما Galaxy S25 فيضم شاشة تدعم معدل تحديث مرتفع وخاصية التشغيل الدائم، وتتفوق على شاشة هاتف آيفون بالسطوع؛ إذ يضم هذا الهاتف شاشة Dynamic AMOLED 2X تمتاز بدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S25 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة عدسة مقرّبة تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3x. كما يأتي هذا الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

وأما هاتف آيفون 16 فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية واسعة تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، كما يضم كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

مع أن هاتف آيفون 16 يفتقر إلى عدسة التقريب على عكس هاتف سامسونج Galaxy S25، فإن هواتف آبل تتفوق بنحو عام على هواتف سامسونج في جودة الصور ودرجات الألوان الطبيعية، وعدم الإفراط في تباين الألوان، كما أن تسجيل الفيديو فيها أفضل قليلًا.

المعالج والأداء:

لطالما تفوقت معالجات آبل على المعالجات التي تعمل بها هواتف أندرويد، لكن هذه الفجوة تضيق الآن مع معالج Snapdragon 8 Elite الفائق القوة والذي يتفوق على معالج A18 من آبل في معظم اختبارات الأداء، وخاصة في الاختبارات المتعددة النواة ومعالجة مهام الذكاء الاصطناعي.

في الاستخدام اليومي، كلا الهاتفين يقدمان أداءً قويًا، ويمكنهما أداء جميع المهام الكثيفة بسلاسة، لكن هاتف سامسونج Galaxy S25 يتفوق بنحو طفيف بقوة الأداء على هاتف آيفون 16.

نظام التشغيل:

في الماضي، كانت المقارنة بين نظامي أندرويد وiOS تبرز الفوارق الكبيرة بينهما. وأما الآن، فقد أصبح كلا النظامين متقاربين جدًا في المزايا.

جلب iOS 18 العديد من مزايا التخصيص التي كانت متوفرة سابقًا في نظام أندرويد، وأما واجهة One UI 7 من سامسونج فقد تضمنت العديد من المزايا المشابهة لمزايا iOS، مثل: مزية Now Bar التي تحاكي فكرة Dynamic Island من آبل.

كلا النظامين يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام؛ إذ يدعم هاتف آيفون 16 نظام Apple Intelligence الذي يوفر مزايا للمساعدة في الكتابة وتحرير الصور، بالإضافة إلى مزايا لإنشاء الصور والرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي، والمساعد الصوتي سيري المدعوم من ChatGPT، وغير ذلك.

وأما هاتف سامسونج Galaxy S25 فيدعم نظام Galaxy AI الذي يوفر مزايا للترجمة، والمساعدة في كتابة النصوص وتلخيصها، وتحرير الصور، وغير ذلك.

البطارية والشحن:

يحتوي Galaxy S25 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، ويمكن شحن الهاتف إلى نسبة قدرها 50% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن بقدرة تبلغ 25 واطًا.

وأما هاتف آيفون 16 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3500 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في 30 دقيقة باستخدام شاحن متوافق بقوة تبلغ 20 واطًا.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S25 متاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 800 دولار، ويُباع هاتف آيفون 16 بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

أيهما تختار؟

إذا كنت ستعتمد على نظام التشغيل للاختيار، فقد أصبحت تجربة استخدام كلا النظامين متقاربة جدًا. لذلك عليك النظر إلى المزايا والمواصفات الأخرى، فإذا كنت مهتمًا بمعدل التحديث العالي ودعم خاصية التشغيل الدائم، سيكون Galaxy S25 هو المناسب لك.

وأما إذا كنت تستخدم أجهزة أخرى من آبل، أو تفضل طريقة هواتف آيفون في معالجة الصور، فسيكون iPhone 16 هو الخيار الأنسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 و iPhone 16:

Galaxy S25 iPhone 16 المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.2 بوصات. من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأزرق، والأخضر، والأزرق الداكن، والفضي، والوردي، والأحمر، والأسود. الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 15. iOS 18. الوزن 162 جرامًا. 170 جرامًا. السعر يبدأ من 800 دولار . يبدأ من 799 دولارًا.