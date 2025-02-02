حاسوب MacBook Air M4 القادم من آبل.. إليك أبرز المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق

تُعدّ سلسلة حواسيب MacBook Air الخفيفة الوزن من أفضل حواسيب ماك بوك التي يمكنك شراؤها، وهي مناسبة للطلاب والأشخاص الذين يتنقلون كثيرًا، كما أنها مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في البدء باستخدام حاسوب محمول من حواسيب ماك بوك أول مرة.

تخطط آبل لإطلاق إصدار جديد من سلسلة حواسيب MacBook Air يعمل بمعالج Apple M4، وقد ظهرت العديد من التسريبات والشائعات التي تشير إلى وقت إطلاقه ومواصفاته، وسنوضح فيما يلي أبرز التوقعات عن مواصفات حاسوب MacBook Air M4 القادم من آبل:

التصميم والشاشة:

من غير المتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في التصميم مع إصدار MacBook Air M4؛ إذ من المُتوقع أن يقتصر التحديث على المعالج.

وقد حصل MacBook Air على آخر تحديث في التصميم في عام 2022، عندما أصبحت الحافات مسطحة وأصبح تصميمه قريب من تصميم MacBook Pro. وبما أن آبل عادةً ما تنتظر 4 سنوات على الأقل لإجراء تغييرات في التصميم، فمن غير المُتوقع أن تُجري أي تعديلات جوهرية في التصميم هذا العام.

وفيما يتعلق بأحجام الشاشات، سيظل MacBook Air متاحًا بالحجمين المعتادين، وهما: 13.6 بوصة، و15.3 بوصة.

الأداء والمعالج:

من المؤكد أن MacBook Air القادم سيعمل بمعالج M4 دون توفير إصدارات تعمل بمعالج M4 Pro أو M4 Max أو M4 Ultra، وذلك لأن هذا الجهاز موجه للمستهلكين العاديين، وليس للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى معالجات قوية مثل M4 Pro أو M4 Max أو M4 Ultra التي قد تكون أقوى مما يحتاجه المستخدم العادي، كما أنها ستنتج حرارة زائدة لا يمكن تبريدها في تصميم Air الذي لا يحتوي على مراوح.

وفيما يتعلق بمواصفات المعالج، يمكننا أن نأخذ فكرة عنه من خلال حاسوب MacBook Pro M4، إذ يأتي هذا الجهاز مع معالج M4 الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية (CPU) تتضمن 10 نويات ووحدة لمعالجة الرسومات (GPU) تتضمن 10 نويات. وبناءً على ذلك، من المُتوقع أن يأتي MacBook Air M4 بمواصفات مماثلة.

مواصفات أخرى مُتوقعة:

محرك عصبي (Neural Engine) يضم 16 نواة، مع كفاءة محسّنة مقارنة بإصدار M3.

زيادة عرض النطاق الترددي للذاكرة من 100 جيجابايت في الثانية، إلى 120 جيجابايت في الثانية.

أقصى سعة لذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين قد تصل إلى 24 جيجابايت و 2 تيرابايت على التوالي.

ونظرًا إلى أن كلًا من M3 و M4 يعتمدان على تقنية تصنيع تبلغ 3 نانومتر، فإن التحسن في الأداء بينهما سيكون طفيفًا، مقارنة بالقفزة الكبيرة التي حدثت عند الانتقال من معالج M2 المصنع بتقنية تبلغ 5 نانومتر، إلى معالج M3 المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. لذلك، من غير المُتوقع أن تكون هناك تحسينات كبيرة في الأداء، بل مجرد تحسينات معتدلة.

دعم الشاشات الخارجية:

حاليًا، يمكن لحاسوب MacBook Air M3 الاتصال بشاشتين خارجيتين فقط عند إغلاق الغطاء، لكن وفقًا لموقع 9to5Mac، قد يتغير ذلك في إصدار M4.

إذ من المُتوقع أن يدعم MacBook Pro M4 تشغيل شاشتين بدقة أعلى ومعدلات تحديث أعلى مقارنة بالإصدار الذي يعمل بمعالج M3، وهذا قد يعني أن MacBook Air M4 سيكون قادرًا على تشغيل شاشتين خارجيتين مع بقاء شاشته الداخلية قيد التشغيل، دون الحاجة إلى إغلاق الغطاء.

السعر وتاريخ الإطلاق:

من المُتوقع أن تطلق آبل حاسوب MacBook Air الجديد في ربيع عام 2025، فقد صرّح الصحفي مارك جورمان من بلومبرغ في أبريل 2024 بأنه يتوقع أن تكشف آبل عن الحاسوب الجديد “بحلول الربيع”. ويبدو هذا منطقيًا نظرًا إلى أن الشركة أعلنت حاسوب M3 MacBook Air في مارس 2024.

وفي تحديث لاحق، أوضح جورمان أن الإطلاق قد يكون في الربع الأول من 2025 أي أنه خلال المدة الممتدة من شهر يناير إلى شهر مارس؛ مما يعني أن إطلاق الحاسوب الجديد سيكون في وقت قريب.

السعر المُتوقع

من المتوقع أن تحافظ آبل على السعر الأساسي نفسه الذي يبدأ 1099 دولارًا لإصدار MacBook Air M4، كما هي الحال مع إصدار M3؛ لأن الحاسوب الجديد سيأتي مع تحسينات بسيطة دون تغييرات جذرية.

الخلاصة:

المواصفات المتوقعة لحاسوب MacBook Air M4 القادم من آبل:

التصميم: لا تغييرات رئيسية، وسيتوفر بأحجام الشاشات نفسها، وهي: 13.6 بوصة، و15.3 بوصة.

الأداء: تحسينات طفيفة بفضل معالج M4.

دعم الشاشات الخارجية: قد يتمكن من تشغيل شاشتين خارجيتين مع بقاء الشاشة الداخلية قيد التشغيل.

وقت الإطلاق المُتوقع: بين شهري يناير ومارس 2025

السعر المُتوقع: يبدأ من 1099 دولارًا.