تقرير.. آبل تتخلى عن مشروع نظارات الواقع المعزز

أفادت تقارير صحفية بأن شركة آبل قررت إلغاء مشروعها لتطوير نظارات الواقع المعزز، في وقت تواصل فيه شركة ميتا بقيادة مارك زوكربيرج المضي قدمًا في مشاريع النظارات الذكية، مدعومة بالنجاح الكبير لنظاراتها الذكية “Ray-Ban” التي حققت مبيعات تجاوزت مليون وحدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، فقد حمل مشروع نظارة آبل للواقع المُعزز الاسم الرمزي N107، وكان من المفترض أن تكون تلك النظارة مشابهة للنظارات العادية، مع شاشات مدمجة في العدسات تتيح الاتصال بأجهزة ماك.

وكانت الفكرة تقوم على توفير تجربة عرض افتراضي مماثلة لما تقدّمه نظارة Vision Pro، لكن دون الحاجة إلى تصميم ضخم أو سعر مرتفع.

وكان من المخطط أيضًا أن تأتي العدسات مزودة بميزة تغيير التعتيم، على غرار تقنية EyeSight في Vision Pro، لتنبيه الآخرين بحالة المستخدم وإذا كان مشغولًا أم لا. ومع ذلك، لم يكن المشروع يتضمن كاميرا أو مزايا الواقع المختلط الموجودة في Vision Pro.

ووفقًا لبلومبرغ، فقد واجهت آبل تحديات كبيرة في تطوير نظارات تجمع بين الأداء الجيد والتكلفة المعقولة. وكانت الخطة الأولية تعتمد على توصيل النظارات بهاتف آيفون، لكن استهلاك الطاقة المرتفع شكّل عائقًا رئيسيًا، إذ لم يكن الهاتف قادرًا على تشغيلها بكفاءة، مما دفع الشركة إلى محاولة ربطها بأجهزة ماك بدلًا من ذلك، لكن هذه الإستراتيجية لم تلقَ استحسانًا في الاختبارات الداخلية، مما أدى في النهاية إلى إلغاء المشروع.

ويثير هذا الإلغاء المزعوم تساؤلات حول مستقبل مشاريع آبل في مجال الواقع المعزز والممتد، خاصةً بعد تقارير أشارت إلى أن الشركة ألغت مشروعًا آخر للنظارات في عام 2023، كما أن العمل على الجيل الثاني من Vision Pro يبدو متعثرًا لصالح التركيز على تطوير نسخة أقل تكلفة من النسخة الحالية التي تواجه أيضًا صعوبات في تحقيق انتشار واسع.

وفي المقابل، يواصل المنافسون تعزيز وجودهم في هذا القطاع. فقد شهد معرض CES 2025 استعراضًا لمجموعة متنوعة من النظارات الذكية، وقد دخلت جوجل رسميًا إلى المنافسة عبر نظام Android XR، وأعلنت سامسونج “مشروع موهان Moohan Project” لتطوير نظارة واقع معزز.

وفيما يتعلق بشركة ميتا، فقد كشفت العام الماضي عن نظارات “Orion“، وهي نموذج أولي يعتمد على شاشات Micro LED المتطورة وسوار تحكم عصبي، ويواصل زوكربيرج الترويج للنظارات الذكية كمنصة مستقبلية للذكاء الاصطناعي، إذ تخطط ميتا لإطلاق نظارات ذكية تحمل علامة Oakley الرياضية، إلى جانب إصدار أكثر تطورًا من نظارة Ray-Ban الذكية مزود بشاشة عرض، في وقت لاحق من هذا العام.