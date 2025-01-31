OpenAI تطلق نموذج o3-mini لكافة المستخدمين مجانًا

أعلنت OpenAI إطلاق أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي o3-mini الذي أصبح متاحًا لكافة مستخدمي ChatGPT، ومنهم أصحاب الحسابات المجانية.

ويُعد هذا الإصدار خطوة جديدة في توفير نماذج الاستدلال المنطقي لمجموعة واسعة من المستخدمين، إذ يمكن تجربة النموذج عبر اختيار وضع “Reason” في واجهة الدردشة.

ووفقًا لـ OpenAI، فإن o3-mini يتمتع بسرعة ودقة أعلى مقارنةً بسابقه o1-mini، وقد أظهرت بعض الاختبارات أن o3-mini أسرع بنسبة قدرها 24% في تقديم الإجابات مقارنةً بـ o1. كما أن ضبطه على مستوى “جهد استدلال متوسط” يسمح له بتحقيق أداء قريب من نموذج o1 الأغلى تكلفة، خاصةً في اختبارات الرياضيات والبرمجة والعلوم.

ومثل نماذج الاستدلال الأخرى من OpenAI، يمكن لـ o3-mini توضيح كيفية وصوله إلى الإجابة بدلًا من تقديم رد مباشر فقط.

وكشفت OpenAI عن o3-mini أول مرة في نهاية العام الماضي، وصرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، بأن النموذج سيصل بحلول “نهاية يناير”.

ويأتي هذا الإطلاق في ظل منافسة متزايدة، خاصةً بعد أن أطلقت DeepSeek الصينية نموذجها R1 للاستدلال المنطقي في وقتٍ سابق من شهر يناير، في اليوم الذي حضر فيه ألتمان حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وخلال أسبوع، تصدر تطبيق DeepSeek قائمة أكثر التطبيقات المجانية تحميلًا في متجر “آب ستور” الأمريكي، متجاوزًا ChatGPT، مما أدى إلى خسائر سوقية للشركات التقنية الأمريكية تراوحت بين تريليون وتريليوني دولار، مما فاجأ OpenAI وغيرها من الشركات.

وفي أعقاب هذا التطور، صرّحت OpenAI بأنها تتعاون مع مايكروسوفت للتحقيق في اعتماد DeepSeek على آلية “تقطير البيانات” من نماذجها، ويُقصد بها عملية نقل المعرفة من نموذج ذكاء اصطناعي متقدم إلى نموذج أصغر وأكثر كفاءة، وهي ممارسة شائعة في مجال الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط محددة.