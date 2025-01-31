واتساب تعطّل حملة اختراق استهدفت أشخاصًا ببرمجيات تجسس

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب أنها عطلت حملة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدمًا، منهم صحفيون وأفراد ناشطون من المجتمع المدني.

وصرّح متحدث باسم واتساب لموقع “تك كرانش” بأن الحملة مرتبطة بشركة Paragon الإسرائيلية، المتخصصة في برمجيات التجسس، التي استحوذت عليها شركة الاستثمار الأمريكية AE Industrial في ديسمبر الماضي.

وقال زيد السواح، المتحدث باسم واتساب: “لقد تواصلنا مباشرةً مع الأشخاص الذين نعتقد أنهم تأثروا. إن هذه الحادثة هي مثال جديد على ضرورة محاسبة شركات برمجيات التجسس على أفعالها غير القانونية. سيواصل واتساب حماية حق المستخدمين في التواصل بنحو خاص”.

وأوضحت واتساب أن القراصنة استخدموا ملفات PDF ضارة أُرسلت عبر مجموعات واتساب لاختراق الأجهزة المستهدفة، مؤكدةً أنها أطلقت تحديثًا أمنيًا لمنع هذا الأسلوب الهجومي.

ومن جانبه، قال جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في مؤسسة Citizen Lab، التي تحقق في شركات التجسس وانتهاكاتها منذ سنوات، إن فريقه رصد حملة الاختراق نفسها، ويواصل التحقيق فيها.

وأكدت واتساب أنها تعتقد أن الحملة نُفّذت في ديسمبر، وأنها أرسلت خطابًا قانونيًا إلى Paragon لوقف أنشطتها.

ويعدّ هذا الكشف أول ربط علني بين Paragon وحملة اختراق تستهدف صحفيين وأفرادًا من المجتمع المدني. ومنذ تأسيسها عام 2019، حافظت الشركة على مستوى منخفض من الظهور، متجنبةً الفضائح التي طالت شركات أخرى مثل Intellexa و NSO Group، اللتين فرضت عليهما الحكومة الأمريكية عقوبات.

وفي سبتمبر الماضي، وقّعت Paragon عقدًا مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عبر شركتها الفرعية في الولايات المتحدة، وفقًا لما كشفته مجلة Wired. وذكرت صحيفة “ذا نيو يوركر”، نقلًا عن مصدر داخل الشركة، أن العقد أُبرم بعد عملية تدقيق أثبتت امتلاك Paragon ضوابط تمنع عملاءها الأجانب من استهداف المقيمين في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، لم تُحدد هوية المستهدفين في حملة التجسس التي كشفتها واتساب.