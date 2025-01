مقارنة بين هاتفي Galaxy S25 Ultra و Pixel 9 Pro XL

يُعدّ هاتفا Galaxy S25 Ultra من سامسونج و Pixel 9 Pro XL من جوجل من أحدث وأبرز هواتف أندرويد الرائدة الكبيرة الحجم. ويتميز كلا الهاتفين بالتصاميم الأنيقة، والكاميرات الاحترافية، والأداء القوي، ويدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما.

في هذه المقارنة، سنوضح أبرز الفروق وأوجه التشابه بين كلا الهاتفين لمساعدتك في تحديد الهاتف الأنسب لاحتياجاتك.

Galaxy S25 Ultra أنحف، لكن Pixel 9 Pro XL أخف وزنًا:

يتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بتصميمه الأنيق، وتأتي عدسات الكاميرا الخلفية مرتبة عموديًا ويحيط بكل عدسة إطار بارز منفصل عن إطار العدسة الأخرى، ويأتي الهاتف في هيكل يتضمن إطارًا مصنوعًا من التيتانيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Armor 2 والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته. وعلى عكس تصميم Galaxy S24 Ultra السابق الذي يأتي مع زوايا حادة، يتميز الطراز الجديد بحافات مسطحة وزوايا دائرية لزيادة الراحة عند الإمساك بالهاتف.

تبلغ أبعاد هاتف سامسونج 162.8 × 77.6 × 8.2 ملم ويزن 218 جرامًا، وهو أنحف من هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL الذي تبلغ أبعاده 162.8 × 76.6 × 8.5 ملم، ويزن 221 جرامًا.

يأتي هاتف جوجل بتصميم مختلف تمامًا عن هاتف سامسونج، ويضم كاميرا خلفية يحيط بها إطار بارز وبيضوي الشكل، وأما إطار الهاتف فهو مصنوع من الألمنيوم، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 والجهة الخلفية مغطاة بالزجاج ذاته.

يدعم الهاتفان معيار IP68 لمقاومة الغبار والماء، مما يعني أنهما قادران على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

يتميز هاتف سامسونج بأنه يأتي مع قلم S Pen يتيح الكتابة والتحرير والتنقل في الهاتف بسلاسة، وهذه المزية يتفوق بها على هاتف جوجل.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra بسبعة ألوان، هي: الأسود، والرمادي، والأزرق، والفضي، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان حصرية في متجر سامسونج الإلكتروني، وتشمل: الأخضر والأسود (Titanium Jetblack) والذهبي. وأما هاتف جوجل، فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأخضر الداكن، والوردي، والأبيض.

شاشة Pixel 9 Pro XL أكثر سطوعًا من شاشة هاتف سامسونج:

يضم هاتف Galaxy S25 Ultra شاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس قدره 6.9 بوصات، وتدعم تقنية LTPO التي تسمح للشاشة بتغيير معدل التحديث من 1 هرتز إلى 120 هرتزًا حسب المحتوى المعروض، ويصل سطوع الشاشة إلى 2600 شمعة في المتر المربع. وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 440 بكسلًا.

وأما Pixel 9 Pro XL فيضم شاشة OLED بمقاس قدره 6.8 بوصات، تدعم أيضًا تقنية LTPO، لكنها تتفوق بالسطوع؛ إذ يصل سطوعها إلى 3000 شمعة في المتر المربع، وأما دقتها فتبلغ 2992 × 1344 بكسلًا.

تدعم الشاشات في كلا الهاتفين تقنية +HDR10 وخاصية التشغيل الدائم (Always-On Display)، ولكن شاشة هاتف سامسونج تتميز بأنها مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Armor 2 وهو أكثر مقاومة للخدوش مقارنة بالزجاج الذي يغطي شاشة هاتف جوجل، ويتمتع بخصائص مضادة للانعكاس.

يتفوق هاتف Galaxy S25 Ultra على Pixel 9 Pro XL بقوة الأداء:

عندما يتعلق الأمر بالأداء، فإن الإصدار الخاص لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة من معالج Snapdragon 8 Elite يتفوق بنحو واضح على معالج Google Tensor G4 الذي يعمل به هاتف Pixel 9 Pro XL، خاصة عند أداء المهام الثقيلة وتشغيل الألعاب لمدة طويلة. ومع ذلك، حسّنت جوجل معالجها الجديد لتقديم أداء قوي في أثناء الاستخدام اليومي.

يأتي Snapdragon 8 Elite مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 830، ووحدة معالجة عصبية متقدمة يمكنها التعامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي في الجهاز بكفاءة. ويرتبط المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 16 جيجابايت، وما يصل إلى تيرابايت واحد من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

وأما Google Tensor G4 فيأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G715 MC7، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وما يصل إلى تيرابايت واحد من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1، وهو أبطأ قليلًا من المعالج الذي يعمل به هاتف سامسونج. فإذا كانت قوة الأداء المعيار الأساسي لاختيار أحد الهاتفين، فإن Galaxy S25 Ultra هو الخيار الأفضل لك.

Galaxy AI و Google AI

يعمل Galaxy S25 Ultra بنظام أندرويد 15 وواجهة One UI 7 التي تدعم نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، الذي يوفر مزايا متعددة تسمح بتنفيذ المهام المعقدة بسهولة، كما تتضمن واجهة One UI 7 بعض مزايا الذكاء الاصطناعي من جوجل، مثل: روبوت Gemini، ومزية البحث Circle to Search.

وأما Pixel 9 Pro XL، فيعمل بنظام أندرويد 15 ويدعم نظام الذكاء الاصطناعي Google AI الذي يتضمن مزايا مثل: المساعد الذكي Gemini، وPixel Studio لإنشاء الصور والملصقات، وPixel Screenshots للبحث داخل لقطات الشاشة، وتطبيق الطقس المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل، سيحصل كلا الهاتفين على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ سبع سنوات.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S25 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ (f/1.7).

تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ (f/1.7). العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، وزاوية تصوير قدرها 120 درجة.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، وزاوية تصوير قدرها 120 درجة. العدسة المقرّبة: تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x.

تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x. العدسة المقربة الثانية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5x.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 5x. الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يدعم الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، كما يدعم مزايا ذكاء اصطناعي لتحرير الصوت في مقاطع الفيديو، وتحسين التصوير الليلي.

وأما هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7.

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7. العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، وزاوية تصوير قدرها 123 درجة.

تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، وزاوية تصوير قدرها 123 درجة. العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.8، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5x.

تأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.8، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5x. الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 42 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يدعم الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، كما يدعم مزايا لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي مثل: Face Unblur و Magic Eraser.

وفي يتعلق بأداء الكاميرات، يمكن لكلا الهاتفين التقاط صور احترافية وذات جودة عالية، وتمتاز بالوضوح في جميع ظروف الإضاءة.

البطارية والشحن:

يتفوق هاتف Pixel 9 Pro XL على هاتف Galaxy S25 Ultra بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra على بطارية بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 65% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

وأما هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5060 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 37 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 70% خلال مدة قدرها نصف ساعة، كما يدعم الشحن اللاسلكي (Pixel Stand) بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 12 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار، ويُباع هاتف Pixel 9 Pro XL بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S25 Ultra و Pixel 9 Pro XL:

Galaxy S25 Ultra Pixel 9 Pro XL المعالج إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Elite) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.9 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق، والأخضر، والوردي. الوردي، والأبيض والرمادي والأسود. نظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 7. أندرويد 14، ويدعم التحديث إلى أندرويد 15. الوزن 218 جرامًا. 221 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار . يبدأ من 1099 دولارًا.