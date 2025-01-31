مايكروسوفت تتيح نموذج o1 مجانًا لكافة مستخدمي “كوبايلوت”

أعلنت مايكروسوفت إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي o1 من OpenAI لكافة مستخدمي مساعد “كوبايلوت Copilot” مجانًا، دون الحاجة إلى الاشتراك في خطة “كوبايلوت برو” بقيمة قدرها 20 دولارًا شهريًا أو شراء اشتراك “كوبايلوت بلس” بالقيمة نفسها.

ويأتي هذا النموذج ضمن ميزة Think Deeper، التي تتيح لمساعد “كوبايلوت” التعامل مع الأسئلة المعقدة من خلال تحليلها من كافة الزوايا والأوجه، إذ يمكن للمستخدمين النقر على زر “Think Deeper” أو “فكّر بعمق” داخل كوبايلوت، ليأخذ النظام نحو 30 ثانية لتقديم إجابة عميقة.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت الميزة أول مرة في أكتوبر الماضي داخل قسم Copilot Labs التجريبي، إذ أُتيحت لمشتركي Copilot Pro كتجربة أولية، وتعمل ميزة “التفكير العميق Think Deeper” بنحو مشابه لخدمة ChatGPT Plus، إذ تقدم إجابات مفصّلة مع توضيح خطوات التفكير، مما يجعلها مفيدة في مقارنة الخيارات، وكتابة الأكواد البرمجية، والتخطيط للرحلات الطويلة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، عبر منشور في لينكدإن، أن الشركة توفر الآن الميزة لكافة المستخدمين دون أي تكلفة إضافية، مضيفًا أنه “متحمس جدًا؛ لأن عشرات الملايين من المستخدمين سيحصلون على هذه التجربة”.

وأشار سليمان إلى أن الشركة لديها الكثير من التطورات القادمة التي “لا يطيق الانتظار للكشف عنها” على حد تعبيره.

ويشهد سوق الذكاء الاصطناعي صعودًا للنماذج الجديدة ذات قدرات التفكير العميقة لتوظيفها في المهام المعقدة، كالمعادلات الرياضية الصعبة، وتطوير الأدوية واللقاحات، وتحليل البيانات الضخمة، وغير ذلك، ويعدها بعض الخبراء خطوة نحو الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI).