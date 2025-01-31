مارك زوكربيرج يعد بعودة “فيسبوك الأصلي” في 2025

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، عن خطط لإعادة “فيسبوك الأصلي” كجزء من أهداف الشركة لعام 2025، وذلك خلال إعلان النتائج المالية للربع الرابع من عام 2024 مع المستثمرين.

ومع أن الشركة لم تقدّم تفاصيل دقيقة حول التغييرات المرتقبة، لكن من الواضح أن ميتا بحاجة ماسة إلى جذب المستخدمين الشباب للحفاظ على استمراريتها في المستقبل.

وعند سؤاله عن خطط الشركة لـ”فيسبوك الأصلي”، الذي أطلق عليه اسم “OG Facebook”، أوضح زوكربيرج أن ذلك يشكل أحد مجالات التركيز الأساسية لميتا هذا العام، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط للاستثمار، وبذل المزيد من الجهود فيه.

وقال: “أعتقد أن هناك العديد من الفرص لجعل فيسبوك أكثر تأثيرًا من الناحية الثقافية مما هو عليه اليوم”.

وحذّر المستثمرين من أن هذه التغييرات قد تتطلب بعض التنازلات على المدى القريب فيما يخص “تعظيم النتائج المالية”، مما يشير إلى احتمال تأثر الإيرادات، وأكد أن التغييرات ستبدأ الظهور خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف: “أعتقد أن بعض هذه التغييرات ستعيد فيسبوك إلى الطريقة التي كان يُستخدم بها في بداياته”، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويواجه فيسبوك تحديًا متزايدًا بسبب عزوف الشباب عنه، في ظل استمرار انتشاره بين المستخدمين من الفئات العمرية العُليا.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Pew Research عام 2024 أن نسبة المراهقين الأميركيين الذين يستخدمون فيسبوك انخفضت بنحو حاد من 71% خلال عامي 2014 و 2015 إلى 33% فقط.

وأطلقت ميتا في أكتوبر 2024 تصميمًا جديدًا لفيسبوك يستهدف الجيل الجديد من المراهقين، الذي يُطلق عليه اسم “الجيل زد”، مع التركيز بنحو أكبر على المعلومات المحلية ومقاطع الفيديو والمجموعات. والآن، تسعى الشركة إلى البناء على هذه التحديثات عبر تجديد أوسع للمنصة في 2025، لكن قدرتها على منافسة تطبيق تيك توك المفضّل لدى الجيل الجديد تبقى محل شك.

وقد يكون من الصعب استعادة اهتمام المستخدمين الشباب بفيسبوك عبر العودة إلى “جذوره الأصلية”، فقد سبق أن حاولت الشركة استعادة شعور الحصرية الذي كان يميّزها في بداياتها، من خلال إطلاق منصة “Campus” في 2020، التي كانت مخصصة لطلاب الجامعات، لكنها أُغلقت بعد عام ونصف بسبب ضعف الإقبال، كما جربت ميتا استقطاب المستخدمين عبر خدمات أخرى، لكنها لم تحقق نجاحًا يذكر.

وفي الوقت ذاته، بدأت شبكات اجتماعية جديدة بالظهور اعتمادًا على بروتوكولات مفتوحة مثل ActivityPub المستخدم في Mastodon، و AT Protocol المستخدم في Bluesky، مما يمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في بياناتهم واتصالاتهم بعيدًا عن المنصات المركزية المملوكة للشركات التقنية الكُبرى. ومع نمو هذه المنصات، ستصبح تهديدًا حقيقيًا لمنصات ميتا.

وعلى مدار السنوات الماضية، حاولت ميتا تقليل تأثير تراجع فيسبوك أمام المستثمرين بتقديم إحصائيات شاملة عن كافة المستخدمين النشطين في منصاتها، وليس كل تطبيق أو منصة على حدة.