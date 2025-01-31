مارك زوكربيرج: ميتا ليست قلِقة من DeepSeek

أكّد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أن الشركة لا تشعر بالقلق من صعود الشركة الصينية الناشئة DeepSeek، في ظل التأثير الكبير الذي أحدثته نماذجها الذكية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات زوكربيرج خلال إعلان النتائج المالية للربع الرابع من عام 2024، إذ تلقى العديد من الأسئلة حول التأثير المحتمل لـ DeepSeek في إستراتيجية ميتا في الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن ما حققته DeepSeek بميزانية محدودة “عزز قناعة الشركة بأنها نسير في الاتجاه الصحيح”، مشيرًا إلى أن ميتا تدرس بعض التقنيات الجديدة التي استخدمتها DeepSeek، وستعمل على إدماجها في نموذج Llama الخاص بها.

وأضاف زوكربيرج أن المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تتطلب قدرة حاسوبية أقل غير مبررة، مشددًا على أن الاستثمار بكثافة في البنية التحتية والتجهيزات الحاسوبية سيظل ميزة إستراتيجية على المدى الطويل.

وأشار إلى أن التحول في الذكاء الاصطناعي من مرحلة التدريب إلى تحسين الاستدلال لا يعني تقليل الحاجة إلى الحوسبة، بل على العكس “يمكن تخصيص مزيد من القدرة الحاسوبية خلال وقت الاستدلال للحصول على مستوى ذكاء أعلى وجودة أفضل للخدمة” على حد تعبيره.

وكشف زوكربيرج أن ميتا تستعد لإطلاق نموذج Llama 4 خلال الأشهر المقبلة، وسوف يتضمن مزايا متعددة الوسائط، مع توفير وكلاء ذكاء اصطناعي جدد، وتوقع زوكربيرج أن يصل مساعد ميتا للذكاء الاصطناعي (Meta AI) إلى مليار مستخدم هذا العام.

وفي إشارة إلى شركات مثل OpenAI وأنثروبيك، أكد زوكربيرج أن ميتا تمتلك نموذجًا تجاريًا قويًا يدعم استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي، التي تُقدر بنحو 60 مليار دولار هذا العام، مقارنةً بمنافسين “ليس لديهم بالضرورة نماذج أعمال مستدامة لدعم هذه الاستثمارات” وفقًا لتصريحاته.

ومن الناحية المالية، سجلت ميتا إيرادات بلغت 48.39 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق، كما ارتفع صافي الأرباح إلى 20.8 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 43% على أساس سنوي.

وأما من ناحية الاستخدام، فقد وصل عدد المستخدمين النشطين يوميًا في تطبيقات ميتا إلى 3.35 مليارات شخص خلال الربع الرابع، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالعام الماضي.

وأكدت سوزان لي، المديرة المالية للشركة، أن تغييرات سياسات المحتوى الأخيرة لم تؤثر بنحو ملحوظ في إنفاق المعلنين.

وكانت تقارير أخيرة قد أفادت بأن شركة ميتا شكّلت أربع “غرف حرب” تضم فرقًا من المهندسين للتعامل مع التطورات المذهلة التي أحرزتها شركة DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي.