سوفت بنك تخطط لضخ أكبر استثمار في OpenAI متجاوزةً مايكروسوفت

تعتزم شركة الاستثمار اليابانية “سوفت بنك SoftBank” ضخ استثمارات تتراوح بين 15 و 25 مليار دولار في شركة OpenAI، مما قد يجعلها أكبر مستثمر في الشركة متجاوزةً مايكروسوفت، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ويأتي هذا الاستثمار منفصلًا عن الأموال التي تلتزم بها كل من OpenAI وسوفت بنك في مشروع Stargate، الذي أُعلن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لسوفت بنك ماسايوشي سون، ورئيس OpenAI سام ألتمان، مع مؤسس أوراكل لاري إليسون، وهو مشروع يهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وتواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، خاصةً بعد نجاح DeepSeek في تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي R1 بتكلفة أقل مقارنةً بـ OpenAI، مما أدى إلى تأثيرات واسعة في الأسواق الأمريكية. وقد بدأت مايكروسوفت و OpenAI تحقيقًا في تدريب DeepSeek نماذجها باستخدام بيانات “مُقطّرة” أو مُستخلصة من النماذج الخاصة التابعة لهما.

وجدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة تستثمر فيها سوفت بنك في OpenAI، إذ سبق أن استثمرت 1.5 مليار دولار في الشركة. ويُعرف مؤسسها ماسايوشي سون بشغفه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع أنه قد واجه تحدياتٍ في بعض استثماراته السابقة. وقد استعادت سوفت بنك بعض قوتها المالية بعد الطرح الناجح لأسهم شركة ARM Holdings، التي ما زالت تمتلك أكبر حصة فيها.

وكانت OpenAI قد حصلت على تمويل في عام 2024 رفع قيمتها السوقية إلى 157 مليار دولار، وقد جمعت 6.6 مليارات دولار من مصادر مختلفة، وارتفع استثمار مايكروسوفت فيها إلى 13 مليار دولار.

ويسعى ألتمان إلى تقليل اعتماد OpenAI على مايكروسوفت في توفير الموارد الحوسبية من خلال تعزيز شراكته مع أوراكل، في حين يُتوقع أن يُسهم مشروع Stargate في توسيع بنية OpenAI التحتية دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على مايكروسوفت.