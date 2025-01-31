الولايات المتحدة تحقق في حصول DeepSeek على رقاقات إنفيديا بطريقة غير قانونية

تجري الحكومة الأمريكية حاليًا تحقيقًا في حصول شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة DeepSeek على رقاقات معالجة الرسومات (GPUs) المتطورة من إنفيديا بطريقة غير قانونية عبر وسطاء في سنغافورة، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

ويأتي هذا في ظل القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير الرقاقات المتقدمة إلى الصين، بهدف الحفاظ على تفوقها التقني في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبرزت شركة DeepSeek بنحو واضح بعد إطلاقها نموذج R1 المتخصص في الاستدلال والتفكير المنطقي، الذي أظهر أداءً مقاربًا لنموذج o1 من OpenAI، وهو نموذج مأجور ومتوفر فقط لأصحاب الاشتراكات.

ولم تكتفِ DeepSeek بتقديم نموذج منافس، بل جعلته مفتوح المصدر ومجانيًا للجميع، مما أدّى إلى إقبال واسع من المستخدمين الذين لم يسبق لهم تجربة نماذج الاستدلال من قبلُ، وتصدّر تطبيق DeepSeek متجر “آب ستور” في الولايات المتحدة، مما تسبب باضطرابات في سوق الأسهم الأمريكية، إذ تراجعت قيمة كُبرى الشركات التقنية الأمريكية مسجلةً خسائر تراوحت بين تريليون وتريليوني دولار.

وادّعت DeepSeek أنها حققت هذا الإنجاز باستخدام ألفي رقاقة فقط من نوع Nvidia H800، وبميزانية لم تتجاوز 6 ملايين دولار، وهو رقم ضئيل مقارنةً بالتكاليف التي تكبدتها OpenAI وشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الأخرى في تطوير نماذجها.

وأثار هذا الأمر تساؤلات بشأن ابتكار DeepSeek منهجًا مختلفًا، أم أنها استخدمت وسائل أخرى لتطوير نموذجها بتكاليف أقل.

وقبل أيام، صرّح ديفيد ساكس، رئيس ملف الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن هناك “أدلة جوهرية” على أن DeepSeek استخدمت أسلوب التقطير (Distillation) لاستخلاص بيانات OpenAI لتدريب نموذجها.

وأعلنت مايكروسوفت و OpenAI بدء تحقيقات داخلية للتحقق من حصول DeepSeek على بيانات OpenAI بنحو غير قانوني.

ولجأت الشركات الصينية إلى طرق بديلة للحصول على الرقاقات المتقدمة في ظل القيود الأمريكية الصارمة على تصدير أشباه الموصلات، وذلك عبر عمليات تهريب منظمة للرقاقات مرورًا ببلدان مختلفة، وفقًا للتقارير.

ومع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين في مجال الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يكون لهذا التحقيق تأثير واسع في مستقبل المنافسة بين الشركات الصينية والأمريكية في سباق تطوير النماذج الذكية.