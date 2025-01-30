Gemini يُحسّن تحليل البيانات المعقدة في Google Sheets

أعلنت جوجل إطلاق تحديث جديد لتطبيق Google Sheets يمنح مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini القدرة على تحليل البيانات المعقدة، وتقديم رؤى أكثر تفصيلًا للمستخدمين، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

ويتيح التحديث الجديد الذي يُطرح تدريجيًا لمستخدمي Sheets الاستفادة من زر “Analyze for insights” في لوحة Gemini الجانبية، الذي يوفر اتجاهات وسياقات ونماذج ارتباط بين المتغيرات المختلفة في جداول البيانات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Gemini إنشاء مخططات ورسوم بيانية استنادًا إلى البيانات، ويمكن إدراجها كصور ثابتة في المستند.

ووفقًا لجوجل، سوف يعتمد Gemini على لغة البرمجة Python لتنفيذ بعض التحليلات الأكثر تعقيدًا، مما يعزز قدرة التطبيق على تقديم تصورات دقيقة وعميقة للبيانات.

ومع تلك التطورات الكبيرة، تظل هناك بعض القيود التي يجب على المستخدمين أخذها في الاعتبار، ومنها أن المخططات التي تُدرج في المستند لا يمكن تعديلها لاحقًا، وأنها غير مرتبطة مباشرة بالبيانات، مما يعني أنها لن تُحدّث تلقائيًا عند تعديل القيم في جداول البيانات.

وللحصول على نتائج أكثر دقة، توصي جوجل المستخدمين بالتحقق من أن البيانات مُنظّمة جيدًا بعناوين واضحة، ودون قيم مفقودة.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة متاحة فقط للمستخدمين المشتركين في Google One AI Premium أو Google Workspace ضمن العديد من الخطط المأجورة.

ومن المتوقع أن تكمل جوجل طرح الميزة بحلول 20 فبراير 2025، لذا قد لا تظهر فورًا لجميع المستخدمين.

وتسعى جوجل بإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى جعل تطبيقها Google Sheets منافسًا لتطبيق مايكروسوفت الشهير “إكسل”.