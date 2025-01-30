مايكروسوفت تُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة اتصال آيفون بويندوز

أعلنت مايكروسوفت في منشور حديث عبر مدونتها الرسمية ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون الوصول إلى هواتفهم مباشرة من قائمة “ابدأ” في ويندوز 11.

وبفضل وجود أداة مصغّرة بجوار قائمة “ابدأ”، سيتمكن المستخدمون من رؤية الإشعارات، ومستوى شحن البطارية، وجهات الاتصال الأخيرة، وحالة الاتصال بمجرد توصيل هواتفهم بالحاسوب.

ولتجربة هذه الميزة، يجب على المستخدمين تشغيل الإصدار التجريبي الأحدث من ويندوز 11، وأن يكونوا من المشاركين في برنامج Windows Insider التجريبي، مع تحديث تطبيق Phone Link إلى أحدث إصدار، وتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت، وامتلاك جهاز يدعم تقنية البلوتوث من نوع LE.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة العاملة بأنظمة Windows Pro Education و Education SKUs غير مدعومة، كما أن طرح الميزة سيكون تدريجيًا، لذا قد لا تظهر الميزة فورًا لدى كافة المستخدمين.

وبفضل التحديث الجديد لواجهة تطبيق Phone Link، يمكن الآن لمستخدمي آيفون إرسال الملفات ومشاركتها بين هواتفهم وهواتف أندرويد وأجهزة الحاسوب المتصلة.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت في العام الماضي ميزة الردود المقترحة (Suggest Replies) إلى تطبيق Phone Link لتوفير ردود سريعة، لكن مستخدمي آيفون غير قادرين على الاستفادة منها حتى الآن.

وللاستفادة من هذه الإمكانيات، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قائمة “ابدأ”، واختيار توصيل هاتف آيفون أو أندرويد، واتباع الإرشادات الظاهرة في الشاشة لإكمال الإعداد.

وبدأت مايكروسوفت باختبار هذه الميزة في ديسمبر الماضي، وهي الآن تعمل على طرحها التدريجي. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في تقريب تجربة Phone Link من مستوى التكامل السلس بين آيفون وحواسيب ماك.

ومع ذلك، ما زال هناك فرق كبير، إذ تواصل آبل تطوير مزايا مثل iPhone Mirroring في أجهزة ماك، مما يمنح عملاءها تكاملًا أكثر سلاسة مقارنةً بويندوز.