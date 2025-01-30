الهجوم السيبراني على DeepSeek يكشف مخاطر منصات الذكاء الاصطناعي.. إليك أهم النصائح للبقاء آمنًا

أصبحت التحديات الأمنية التي تفرضها منصات الذكاء الاصطناعي والمساعدات الذكية تثير قلقًا متزايدًا. وقد سلّط هجوم سيبراني حديث استهدف منصة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek الضوء على نقاط الضعف في هذه التقنيات، مما يؤكد ضرورة تعرّف المستخدمين كيفية التعامل مع هذه المنصات للحفاظ على أمان بياناتهم وخصوصيتهم.

الهجوم السيبراني على DeepSeek

تعرضت DeepSeek، وهي منصة ذكاء اصطناعي ناشئة حظيت باهتمام واسع بفضل نموذجها المتقدم والمنخفض التكلفة، إلى هجوم سيبراني واسع النطاق. أدى هذا الهجوم إلى تعطيل تسجيل المستخدمين الجدد، ويُعتقد أنه هجوم حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وقد استهدف واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة الدردشة الخاصة بها. ومع أن المستخدمين الحاليين ما يزالون قادرين على الوصول إلى المنصة، فإن هذه الحادثة تثير تساؤلات أوسع عن أمن منصات الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها المستخدمون.

يأتي هذا الهجوم في ظل الصعود السريع لتطبيق DeepSeek الذي تجاوز ChatGPT ليصبح التطبيق الأول للذكاء الاصطناعي في آب ستور، مما جذب انتباه المستخدمين والقراصنة والمنافسين المحتملين على حد سواء.

وقد تمكن باحثو الأمن السيبراني من اكتشاف بعض الثغرات في المنصة. على سبيل المثال: أفادت شركة KELA للأمن السيبراني أنها تمكنت من اختراق نظام DeepSeek، مما سمح لها بإنتاج مخرجات ضارة، مثل: تصميم برامج الفدية، وتوليد محتوى مزيف وحساس.

تشير هذه الحادثة إلى أن تطور منصات الذكاء الاصطناعي يواكبه تطور في التهديدات الأمنية، فهذه الثغرات لا تقتصر على تعريض المستخدمين لسوء الاستخدام المحتمل، بل تؤكد أيضًا الحاجة المتزايدة إلى تعزيز تدابير الأمن السيبراني.

المخاطر الأمنية الرئيسية التي تواجه منصات الذكاء الاصطناعي

حادثة DeepSeek ليست أمرًا جديدًا أو غير متوقع، فمنصات الذكاء الاصطناعي والمساعدات الذكية مثل ChatGPT، أصبحت أهدافًا أساسية للهجمات الإلكترونية نظرًا لانتشار استخدامها، وإمكانية الوصول إلى كميات كبيرة من البيانات عند اختراقها. وتشمل أبرز التهديدات الأمنية التي قد تتعرض لها منصات الذكاء الاصطناعي:

تسريب المعلومات الشخصية: تتطلب بعض منصات الذكاء الاصطناعي من المستخدمين تقديم معلومات شخصية مثل: الاسم والبريد الإلكتروني، التي قد تكون عرضة للاختراق.

إمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى ضار: تمكن الباحثون من اختراق بعض النماذج، مما سمح لهم بإنتاج مخرجات ضارة، مثل: إرشادات لصنع برمجيات خبيثة أو تنفيذ أنشطة غير قانونية.

هجمات التصيد الاحتيالي: قد يستغل المهاجمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء حملات تصيد احتيالي مُقنعة أو هجمات احتيالية قائمة على الهندسة الاجتماعية.

استغلال واجهات برمجة التطبيقات (API): يمكن للقراصنة استغلال الثغرات في واجهات برمجة التطبيقات للوصول غير المصرح به إلى بيانات المستخدمين أو وظائف المنصة.

تطوير البرمجيات الخبيثة تلقائيًا: قد يستخدم المهاجمون منصات الذكاء الاصطناعي الضعيفة لأتمتة عمليات تطوير البرمجيات الضارة.

نصائح لحماية نفسك من مخاطر استخدام منصات الذكاء الاصطناعي

مع أن مسؤولية تأمين منصات الذكاء الاصطناعي تقع بنحو أساسي على المطورين، فإن المستخدمين يجب أن يتخذوا تدابير استباقية لحماية معلوماتهم الشخصية وتقليل المخاطر عند استخدام هذه المنصات.

إليك بعض النصائح العملية التي يمكنك اتباعها عند استخدام أي منصة من منصات الذكاء الاصطناعي لضمان الحفاظ على أمان بياناتك:

قلل كمية البيانات الشخصية التي تقدمها للمنصة، وشارك فقط ما هو ضروري لاستخدام الخدمة.

تجنب ربط الحسابات الحساسة، مثل بريدك الإلكتروني الأساسي أو حساباتك المالية، بمنصات الذكاء الاصطناعي.

احرص على أن تكون كل كلمة مرور مرتبطة بمنصة ذكاء اصطناعي قوية وفريدة. ويمكنك استخدام مدير كلمات مرور للمساعدة في إنشاء كلمات مرور قوية وتذكرها.

فعّل المصادقة الثنائية (2FA) متى أمكن ذلك، فهي تضيف طبقة حماية إضافية حتى في حال سرقة كلمة المرور.

لا تنقر على الروابط أو ترد على رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تدعي أنها من منصات الذكاء الاصطناعي، وتحقق من مصدر الرسالة قبل إدخال أي بيانات حساسة.

راجع سجل النشاط الخاص بحساباتك على منصات الذكاء الاصطناعي للكشف عن أي محاولات دخول مشبوهة.

تابع الإعلانات الرسمية للمنصة لمعرفة آخر التحديثات الأمنية.

اقرأ سياسات الخصوصية بعناية لمعرفة كيفية تعامل المنصة مع بياناتك. وتحقق من أن المنصة تتبع معايير تشفير قوية لحماية بياناتك.

ثبت برامج مكافحة الفيروسات في جميع الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي.

الخلاصة:

تُعد منصات الذكاء الاصطناعي أدوات قوية ومؤثرة، لكن استخدامها يرتبط بمخاطر أمنية. وحادثة DeepSeek مثال واضح على كيفية استغلال القراصنة هذه التقنيات بطرق ضارة. لذلك هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات وقائية، مثل الحذر عند مشاركة المعلومات، واستخدام كلمات مرور قوية، وهذه الإجراءات يمكن أن تساعد المستخدمين في حماية بياناتهم من التهديدات المحتملة.