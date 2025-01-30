إصلاح ثغرة خطِرة في تطبيق واتساب في هواتف آيفون

اكتُشفت ثغرة خطِرة في تطبيق واتساب تسببت بانتهاك خصوصية المستخدمين، إذ سمحت لمستخدمي آيفون بإعادة مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو المُرسلة عبر ميزة “العرض لمرة واحدة View Once” عدة مرات، على الرغم من أنه يفترض أن تختفي فور مشاهدتها.

وكُشف عن تلك الثغرة أول مرة في مدونة باحث أمني يُدعى رامشاث، الذي أوضح أن استغلال تلك الثغرة لم يتطلب أي معرفة تقنية، وكل ما كان على المستخدم فعله الانتقال إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى “التخزين والبيانات”، ثم الضغط على “إدارة التخزين”، والبحث عن محادثة المُرسِل، وفرز الملفات حسب “الأحدث”، ثم إعادة مشاهدة المحتوى الذي كان من المفترض أن يُحذف تلقائيًا.

وأكّدت ميتا، الشركة المالكة لتطبيق واتساب، أنها كانت على علم بالمشكلة قبل الإبلاغ عنها، وسارعت إلى طرح تحديث لمعالجة الخلل، ويحمل التحديث رقم 25.2.3 لهواتف آيفون.

ويُنصح المستخدمون بتحديث التطبيق إلى آخر إصدار لضمان استمرار عمل ميزة “العرض لمرة واحدة” بنحو صحيح.

يُذكر أن هذه ليست أول مرة تواجه فيها ميزة “العرض لمرة واحدة View Once” مشكلات أمنية. ففي سبتمبر من عام 2024 الماضي، كشف باحثون أمنيون عن ثغرة مشابهة سمحت للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى المحذوف عبر عنوان الإنترنت المباشر للملف، إذ ظل مخزنًا في خوادم واتساب بطريقة غير آمنة، وقد كانت تلك المشكلة موجودة في إصدار الويب من تطبيق واتساب، وقد أعلنت واتساب إصلاحها لاحقًا.

وتعكس هذه الثغرة تحديات الخصوصية التي ما زالت تواجهها واتساب في ظل جهودها المتواصلة لتحسين أمان المستخدمين وتعزيز خصوصيتهم، لكن لا يُنصح على أي حال بإرسال أي ملفات حساسة عبر تلك الميزة.