تعاون غير متوقع.. آبل تضيف الاتصال بأقمار ستارلينك إلى هواتف آيفون

أبرمت آبل تعاونًا سريًا مع شركتي SpaceX و T-Mobile لدعم الاتصال بأقمار Starlink في هواتف آيفون، مما يوفر بديلًا لخدمة الاتصال بالأقمار الصناعية الخاصة بآبل.

وأفادت بلومبرغ نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الشركات المذكورة بدأت اختبار اتصال هواتف آيفون بشبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، إذ أُضيف الدعم لهذه التقنية ضمن التحديث الأخير iOS 18.3، الذي صدر قبل أيام.

ويعد هذا التعاون مفاجئًا، إذ كانت T-Mobile قد أعلنت سابقًا دعمها شبكة Starlink حصريًا في هواتف سامسونج، مثل سلسلتي Z Fold و S24. وفي المقابل، توفر آبل بالفعل خدمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع شركة Globalstar، التي تتيح إرسال الرسائل النصية، وطلب المساعدة في حالات الطوارئ خارج نطاق الشبكات الخلوية.

وبدأت T-Mobile بالفعل تمكين عدد محدود من مستخدمي آيفون من تجربة الخدمة الجديدة ضمن مرحلة تجريبية، إذ تلقى بعض المشتركين رسالة نصية تؤكد انضمامهم إلى البرنامج، وتطلب منهم تحديث هواتفهم إلى iOS 18.3 لتفعيل الميزة الجديدة، كما أُضيف زر تحكم جديد في إعدادات البيانات الخلوية يتيح للمستخدمين إدارة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ووفقًا لما ذكره إيلون ماسك، فإن خدمات ستارلينك الحالية المُخصصة للهواتف (Starlink Direct-to-Phone) تدعم تبادل الرسائل النصية والصور المتوسطة الدقة، إضافةً إلى تشغيل الصوتيات والبودكاست، في حين سيدعم الجيل القادم مكالمات الفيديو المتوسطة الجودة.

وتختلف خدمة ستارلينك الجديدة عن ميزة الاتصال عبر Globalstar المتوفرة بالفعل في هواتف آيفون في عدة نقاط، ومنها أن خدمة Starlink تعمل تلقائيًا حتى عندما يكون الهاتف في الجيب، في حين تتطلب Globalstar توجيه الهاتف يدويًا نحو السماء للاتصال بالقمر الصناعي.

وتُتاح خدمة Globalstar في عدة دول، في حين أن خدمة Starlink متاحة حاليًا فقط في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيعها عالميًا عبر مشغلي الشبكات الآخرين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخدمة الحالية لـ Starlink مُخصصة للرسائل النصية فقط، وتخطط T-Mobile و SpaceX لتوسيع الدعم ليشمل المكالمات الصوتية ونقل البيانات مستقبلًا.

وحدّثت T-Mobile موقعها الإلكتروني حديثًا لإبلاغ المستخدمين بأن دعم آيفون لخدمة Starlink متاح ضمن إصدار iOS 18.3، مع خطط لتوسيع البرنامج التجريبي خلال شهر فبراير.

يُذكر أن SpaceX حصلت على موافقة مشروطة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في نوفمبر الماضي لإدماج الاتصال بأقمارها الصناعية في شبكة T-Mobile، وبدأت رسميًا اختبار الخدمة هذا الأسبوع.

ويعزز هذا التعاون جهود آبل و SpaceX في تقديم اتصال مريح وفعّال بالأقمار الصناعية لمستخدمي الهواتف الذكية، خاصةً في المناطق النائية التي لا تغطيها الشبكات الخلوية.