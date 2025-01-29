X Money.. إكس تعتزم إطلاق تطبيق للمدفوعات بالتعاون مع فيزا

أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، أن الشركة تستعد لإطلاق تطبيق المدفوعات الجديد X Money في وقت لاحق هذا العام، بالتعاون مع شركة المدفوعات الإلكترونية “فيزا Visa” كشريك رئيسي.

وأوضحت ياكارينو أن تطبيق X Money سيوفر إمكانية إجراء التحويلات المالية والمدفوعات بين الأشخاص باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة بالمستخدمين، مع خيار تحويل الأموال إلى حساب مصرفي، على غرار خدمات مثل خدمة Venmo التابعة لبايبال. وبالإضافة إلى ذلك، سيتيح التطبيق للمستخدمين إيداع الأموال في محفظة إلكترونية تُعرف باسم “X Wallet”.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية ياكارينو ومالك الشركة، إيلون ماسك، لتحويل منصة إكس إلى “تطبيق شامل”، إذ أشار ماسك سابقًا إلى رغبته في أن يتمكن المستخدمون من إدارة كافة جوانب حياتهم المالية عبر المنصة.

ومع أن تطبيق X Money يبدو بعيدًا عن تحقيق هذه الرؤية في الوقت الحالي، تشير ياكارينو إلى أن الشراكة مع فيزا هي “الأولى ضمن سلسلة من الإعلانات الكبرى المتعلقة بـ X Money هذا العام”.

وحتى الآن، لم تفصح الشركة عن تفاصيل محددة حول كيفية عمل التطبيق أو نموذج الإيرادات الخاص به.

ويأتي هذا في وقت تعاني فيه إكس تحديات مالية، إذ أشار ماسك في مذكرة داخلية، نُشرت تفاصيلها عبر صحيفة “وول ستريت جورنال” حديثًا إلى أن نمو المستخدمين راكد، وأن الإيرادات غير مرضية، وأن “الشركة بشق الأنفس تحقق التعادل المالي”.