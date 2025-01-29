OpenAI تطلق إصدارًا خاصًا من ChatGPT للحكومة الأمريكية

أعلنت شركة OpenAI إطلاق “ChatGPT Gov“، وهو إصدار مخصص من مساعدها الذكي مُصمم بنحو خاص لخدمة الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة.

ويهدف هذا الإصدار إلى تسهيل وصول الهيئات الفيدرالية والمحلية وحكومات الولايات المختلفة إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطوّرها الشركة.

وسيتمكن العملاء الحكوميون من تشغيل ChatGPT Gov عبر منصتي Azure Cloud و Azure Government Cloud التابعتين لشركة مايكروسوفت، وذلك باستخدام خدمة Azure OpenAI.

وأوضحت الشركة أن هذا الإصدار يتماشى مع متطلبات الأمان والخصوصية الصارمة التي تلتزم بها الجهات الحكومية، كما يوفر ChatGPT Gov مزايا مشابهة لنظيره الموجه للشركات “ChatGPT Enterprise”، ومنها الوصول إلى النموذج اللغوي المتقدم GPT-4o.

وأكدت الشركة أنها تسعى إلى الحصول على شهادات الاعتماد الفيدرالية FedRAMP لتوسيع استخدام ChatGPT Enterprise.

ومن الجدير بالذكر أن ChatGPT يتمتع بالفعل بحضور كبير في القطاع الحكومي الأمريكي، إذ يستخدمه أكثر من 90 ألف موظف في 3,500 وكالة حكومية، ومنها مختبر أبحاث القوات الجوية، ومختبر لوس ألاموس الوطني، بالإضافة إلى عدد من وكالات ولاية بنسلفانيا.

ومع تحقيق نماذج DeepSeek تأثيرًا كبيرًا في سوق الأسهم الأمريكية، وتصدّر تطبيقها قائمة أكثر التطبيقات تنزيلًا في متجر آبل في الولايات المتحدة، تُثار اتهامات غير مثبتة بشأن احتمال إرسال هذه النماذج بيانات المستخدمين إلى الصين، على الرغم من كونها مفتوحة المصدر وقابلة للتثبيت محليًا في الأجهزة والخوادم.

وفي هذا السياق، قد يصبح ChatGPT Gov أداة حيوية للجهات الحكومية الأمريكية، إذ يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات وأمانها. ويهدف هذا الإصدار المخصص من OpenAI إلى تلبية الاحتياجات الأمنية للجهات الحكومية، مما يعزز الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات حساسة.