OpenAI تتهم DeepSeek بسرقة بياناتها

قالت شركة OpenAI، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومطوّرة تطبيق ChatGPT، إنها عثرت على أدلة تشير إلى أن شركة DeepSeek الصينية المنافسة قد استخدمت نماذجها الخاصة لتدريب نموذج منافس مفتوح المصدر، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأكّدت OpenAI أن الشركات الناشئة الصينية تحاول باستمرار نسخ تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مشيرةً إلى أنها وشريكتها مايكروسوفت تعملان على حظر الحسابات التي يُشتبه في استخدامها تقنيات “التقطير” لاستخلاص المعرفة من نماذجها المتقدمة.

ويُقصد بتقنية التقطير تحسين أداء نماذج ذكاء اصطناعي أصغر وأكفأ عبر الاستفادة من ردود النماذج الأكثر تقدمًا لمحاكاتها.

وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن شركة DeepSeek الصينية الناشئة، التي شهدت انتشارًا واسعًا حديثًا من بين الكيانات التي تخضع لتحقيقات OpenAI.

وتسمح OpenAI لبعض العملاء التجاريين بالقيام بذلك في منصتها، لكن شروط الخدمة الخاصة بها تمنع تدريب النماذج الخارجية باستخدام مخرجات أنظمتها.

ومن جهة أخرى، تؤكد DeepSeek أنها تطبق تقنية التقطير على نموذجها R1 لتطوير نماذج أصغر.

وقال متحدث باسم OpenAI لصحيفة الغارديان البريطانية: “نعلم أن الشركات الصينية وغيرها تحاول باستمرار تقطير نماذج شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة” مضيفًا أن التعاون مع الحكومة الأمريكية ضروري لحماية النماذج المتقدمة من “جهود الخصوم والمنافسين الرامية إلى الاستيلاء على التكنولوجيا الأمريكية” على حد تعبيره.

وشهد التطبيق الصيني حديثًا نموًا كبيرًا متصدرًا قائمة أكثر التطبيقات المجانية تحميلًا في آب ستور، كما تسبب بخسائر بلغت تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويُقال إن روبوت المحادثة الخاص بـ DeepSeek يقدم أداءً مماثلًا لتقنيات OpenAI وجوجل، لكنه يعمل بتكلفة أقل معتمدًا على رقاقات أقل قوة، مما يشكك في الاعتقاد السائد حول التكلفة الباهظة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة فيها.

وفي سياقٍ متصل، زعم ديفيد ساكس، مستشار الذكاء الاصطناعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك “أدلة قوية” على أن DeepSeek “استخلصت المعرفة من نماذج OpenAI” في إشارة مماثلة إلى تقنية التقطير.

وتأتي هذه الاتهامات وسط موجة انتقادات لـ OpenAI نفسها؛ إذ تواجه الشركة دعاوى قضائية متعددة من مؤلفين ومواقع ودور نشر ومؤسسات إعلامية تتهمها باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر دون إذن في تدريب نماذجها.

وكانت OpenAI قد أقرّت العام الماضي بأنه “من المستحيل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة اليوم دون استخدام مواد محمية بحقوق النشر”.