مايكروسوفت تختبر ميزة لمنع “برمجيات التخويف” في متصفح إيدج

أعلنت مايكروسوفت خلال مؤتمر Ignite 2024 إضافة ميزة أمان جديدة إلى متصفح إيدج تهدف إلى حماية المستخدمين من تهديدات الإنترنت، مثل “برمجيات التخويف Scarewares”.

,تُعد هذه البرمجيات نوعًا من الاحتيال يهدف إلى خداع المستخدمين بإصابة أجهزتهم ببرمجيات ضارة، ودفعهم إلى التواصل مع دعم تقني مزيف. والآن، أصبحت ميزة “مانع برمجيات التخويف” متاحة بنسختها التجريبية.

وتعتمد الميزة الجديدة على نماذج تعلم الآلة لاكتشاف الأنماط والعلامات المميزة لبرمجيات التخويف، وتُشغّل هذه النماذج محليًا في جهاز المستخدم، وهي تحلل صفحات الويب التي تحاول فتح وضع ملء الشاشة، مع مقارنتها بآلاف العينات الاحتيالية. وتؤكد مايكروسوفت أن هذه النماذج لا تحفظ الصور، أو ترسلها سحابيًا إليها.

وعند اكتشاف برمجيات تخويف، يغلق إيدج تلقائيًا وضع ملء الشاشة، ويوقف تشغيل أي وسائط قيد التشغيل، مثل الفيديو أو الصوت، إذ يستخدم المحتالون هذه الوسائط لزيادة الضغط على الضحايا، كما يعرض المتصفح تحذيرًا للمستخدمين مع صورة للموقع المُشتبه فيه.

ويمكن للمستخدمين أيضًا المساهمة في مكافحة برمجيات التخويف عبر الإبلاغ عن المواقع الضارة، ومشاركة لقطات الشاشة مع بيانات تشخيص إضافية. وفي حال حدوث خطأ، يُتيح إيدج خيار الإبلاغ عن الإنذارات الكاذبة للمواقع السليمة.

وتتوفر الميزة الآن للمستخدمين بنسختها التجريبية. ولاستخدامها، يجب التأكد من تشغيل أحدث إصدار من متصفح إيدج، ثم إعادة تشغيله والانتقال إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى قسم “الخصوصية والبحث والخدمات، وتفعيل خيار “مانع برمجيات التخويف Scareware Blocker”.

وتنصح مايكروسوفت المستخدمين عند مواجهة أي شيء غير متوقع في أثناء التصفح بالضغط مع الاستمرار على مفتاح “الهروب Esc” في لوحة المفاتيح، للخروج من وضع ملء الشاشة، واكتشاف أي سلوك غريب وتجنبه.