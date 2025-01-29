جوجل تُوقف ميزة المزامنة في الإصدارات القديمة من متصفح كروم

أعلنت شركة جوجل أنها ستُوقف ميزة “المزامنة Chrome Sync” في الإصدارات القديمة من متصفح كروم التي يرجع تاريخها إلى أربع سنوات اعتبارًا من مطلع العام الجاري.

وتُعد ميزة المزامنة أداةً أساسية تتيح للمستخدمين مزامنة بياناتهم، مثل العلامات المرجعية، وكلمات المرور، وسجل التصفح، وعلامات التبويب المفتوحة، والإعدادات، والتفضيلات، وأحيانًا معلومات الدفع عبر خدمة “جوجل باي”، كما تُمكّن المستخدم من تسجيل الدخول تلقائيًا إلى خدمات جوجل مثل Gmail ويوتيوب.

وجاء هذا الإعلان عبر منشور رسمي نُشر في منتدى مجتمع جوجل، إذ قالت الشركة: “بدءًا من عام 2025، ستتوقف ميزة المزامنة في كروم عن العمل على الإصدارات الأقدم من أربع سنوات”.

وأوضحت جوجل أن المستخدمين الذين لا يُحدّثون متصفحهم قد يواجهون رسائل خطأ مثل: “حدّث Chrome لبدء المزامنة” أو “حدّث Chrome لمتابعة استخدام بيانات حسابك في جوجل”.

وتنصح جوجل مستخدمي تلك الميزة الذين يرغبون في الحفاظ على مزامنة بياناتهم بتحديث المتصفح إلى الإصدار الأحدث.

وتُظهر إحصاءات غير رسمية أن متصفح كروم يمتلك حصة سوقية عالمية تبلغ 68.34% في كافة الأجهزة، مما يجعله أكثر المتصفحات انتشارًا في العالم.

ويُرجّح أن يكون هذا الإجراء جزءًا من جهود جوجل لإجبار المستخدمين الذين ما زالوا يعتمدون على إصدارات قديمة وضعيفة من كروم على الترقية إلى إصدارات تتضمن أحدث تصحيحات الأمان. ومن الجدير بالذكر أن آخر إصدار متاح حاليًا من كروم هو إصدار 132.