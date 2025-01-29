إيطاليا تزيل تطبيق DeepSeek من متجري آبل وجوجل

اختفى تطبيق شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek من متجر “آب ستور” التابع لآبل ومتجر “بلاي ستور” الخاص بجوجل في إيطاليا، وذلك بعد ساعات فقط من طلب السلطات الإيطالية معلومات حول كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.

وكان التطبيق قد تصدّر قوائم التنزيل في عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، إذ احتل المرتبة الأولى في متجري جوجل وآبل في قائمة أكثر التطبيقات تحميلًا.

وجاءت هذه الخطوة عقب تقديم تحالف المستهلكين “Euroconsumers” شكوى إلى هيئة حماية البيانات الإيطالية، متعلقة بسياسات DeepSeek في معالجة البيانات الشخصية. وذكرت السلطات الإيطالية أنها أرسلت طلبًا رسميًا إلى الشركة للحصول على معلومات، مع مهلة قدرها 20 يومًا للرد.

وتركز المخاوف الأساسية في الشكوى على أن سياسة الخصوصية الخاصة بـ DeepSeek تشير إلى تخزين بيانات المستخدمين في خوادم في الصين.

ومع أن هيئة حماية البيانات في إيطاليا كانت أول جهة اتخذت إجراءً رسميًا بشأن سياسة خصوصية DeepSeek، فقد أكّدت جهات تنظيمية أخرى في أوروبا أن كافة الخدمات يجب أن تلتزم بقوانين الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات في المنطقة، دون الإشارة إلى التطبيق بنحو مباشر.

ومن جهتها، لم تُصدر آبل أو جوجل أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن اختفاء التطبيق من متجريهما في إيطاليا حتى الآن. ومع ذلك، يظل التطبيق مُتاحًا للتحميل في باقي دول العالم.

وأدى الصعود المفاجئ لتطبيق DeepSeek إلى تراجع أسهم الشركات الأمريكية الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي بنحو حاد، وفي مقدمتها شركة إنفيديا، التي خسرت نحو 600 مليار دولار أمريكي في يوم واحد.