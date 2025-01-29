إزالة البلوتوث من قلم Galaxy S25 Ultra يثير استياء عملاء سامسونج

أكّدت سامسونج رسميًا أن قلم S Pen الخاص بهاتفها الرائد الجديد Galaxy S25 Ultra لن يدعم البلوتوث، مما أثار استياء بعض عملاء الشركة.

ويعني التخلي عن البلوتوث في القلم – على عكس الإصدارات السابقة – غياب مزايا مثل الإيماءات الهوائية Air Actions (المختلفة عن Air Command)، مثل التحكم من بُعد في الكاميرا، والوظائف المعتمدة على التفاعل من قرب.

وأبدى بعض العملاء استياءهم خاصةً أولئك الذين اعتادوا على المزايا المتقدمة التي كانت جزءًا من أقلام الإصدارات السابقة، لكن غياب البلوتوث أدى إلى إزالة الحاجة إلى شحن القلم، وهو ما بررته سامسونج كجزء من إجراءات تقليل التكلفة وتبسيط التصميم.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين كانوا يعتمدون على مزايا القلم القائمة على البلوتوث، وتساءل كثيرون عن مبررات سامسونج وراء هذا القرار، خاصةً مع الشعبية التي حظيت بها هذه المزايا وسط محبي سلسلتي جالاكسي نوت وجالاكسي ألترا.

وبررت الشركة هذه الخطوة بالإشارة إلى الإحصائيات التي تظهر انخفاض استخدام هذه المزايا، إضافةً إلى التعقيدات والتكاليف التي كانت تضيفها. ومع ذلك، يخشى بعض العملاء أن تكون هذه التغييرات بدايةً لتقليص دور القلم بنحو تدريجي في الإصدارات المستقبلية، وهو ما يهدد أحد العناصر المميزة لسلسلة جالاكسي ألترا، وقبلها جالاكسي نوت.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين يعتمدون على القلم لتدوين الملاحظات أو المهام الأساسية، فقد لا تشكّل تلك التغييرات مشكلة كبيرة. أما المستخدمين الذين يعتمدون على مزايا البلوتوث المتقدمة، فإن قلم Galaxy S25 Ultra يشكّل لهم تراجعًا ملحوظًا.