آبل توفر طريقة خفية لتحرير 7 جيجابايت من مساحة التخزين في آيفون

أصدرت آبل تحديثات iOS 18.3 و iPadOS 18.3 و macOS Sequoia 15.3 التي توفر مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في الأجهزة المؤهلة افتراضيًا. ومع ذلك، فإن هذه المزايا ليست إلزامية، ويمكن تعطيلها عند الحاجة إلى الاستفادة من المساحة التخزينية الإضافية.

وعند تعطيل مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل في هواتف آيفون أو أجهزة آيباد، فسوف يوفر المستخدمون في أجهزتهم مساحة تخزينية تصل إلى 7 جيجابايت.

وتحتاج مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل إلى نحو 7 جيجابايت من السعة التخزينة في أي جهاز متوافق، وذلك لأنها تعتمد على المعالجة في الجهاز بدلًا من الخوادم السحابية، مما يوفر مستويات أمان أعلى، لكنها تستهلك المزيد من الذاكرة.

ووفقًا لما ذكره موقع “MacRumors”، فإن السعة المطلوبة قد تزداد مستقبلًا، إذ تخطط آبل لإطلاق تحديث جديد في أبريل يضيف المزيد من وظائف الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها المدعومة.

ويمكن لهذه الطريقة أن تساعد المستخدمين الذين يعانون تراجع المساحة التخزينية في أجهزتهم، بدلًا من الاضطرار إلى حذف بعض الملفات والتطبيقات، وقد أظهرت الاختبارات أن الأجهزة الممتلئة تقريبًا تتحرر فيها المساحة بنحو أسرع مقارنةً بالأجهزة التي تمتلك مساحة فارغة كبيرة.

ويمكن الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على “عام General”، ثم الاطلاع على “مساحة تخزين iPhone”، والتحقق من المساحة التي تشغلها مزايا Apple Intelligence.

ولتعطيل مزايا Apple Intelligence، يمكن الانتقال إلى الإعدادات، ثم الضغط على “Apple Intelligence & Siri”، ثم إيقاف Apple Intelligence.

وبذلك، يمكنك استعادة 7 جيجابايت من المساحة، وهو ما قد يكون كافيًا لتثبيت معظم التطبيقات الإضافية باستثناء الألعاب الكبيرة أو الأدوات الاحترافية.