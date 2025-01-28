ميتا تضيف ميزة الذاكرة إلى مساعدها الذكي Meta AI

أعلنت ميتا توسيع قدرات مساعدها الذكي Meta AI بإضافة ميزة “الذاكرة” التي تتيح له الاحتفاظ بمعلومات عن تفضيلات المستخدمين، مثل اهتماماتهم الغذائية أو الشخصية، لتقديم توصيات أكثر تخصيصًا.

وأوضحت الشركة في منشورٍ رسمي أن المساعد سيستخدم المحادثات السابقة، إلى جانب تفاصيل من حسابات المستخدمين في فيسبوك وإنستاجرام، لتوفير محتوى يتماشى مع اهتماماتهم.

وبدأت ميتا العام الماضي باختبار ميزة الذاكرة، لكنها الآن أصبحت متاحة على نطاق واسع في تطبيقات فيسبوك وماسنجر وواتساب في الولايات المتحدة وكندا، ومن المنتظر توفيرها في باقي الدول قريبًا. ويمكن للمستخدمين طلب حفظ معلومات محددة، مثل حبهم السفر، أو ترك المساعد يكتسب المعرفة من خلال المحادثات.

وعلى سبيل المثال: إذا اقترح المساعد وصفة تحتوي على اللحوم، وبيّن المستخدم أنه نباتي، فسوف يعدّل المساعد اقتراحاته المستقبلية بناءً على هذا التفضيل. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات مثل العمر والجنس والاهتمامات المستنبطة من نشاط المستخدم في فيسبوك وإنستاجرام لتقديم توصيات أكثر تخصيصًا.

ويمكن لمساعد ميتا الذكي Meta AI اقتراح أنشطة عائلية بناءً على موقع المستخدم المُدرج في ملفه الشخصي في فيسبوك، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو القصيرة “Reels” التي شاهدها حديثًا.

وأكّدت ميتا أن ذكائها الاصطناعي لن يتذكر المعلومات في الدردشات الجماعية، بل سيقتصر على المحادثات الفردية فقط، وهو ما يضع العديد من التساؤلات حول مدى انتهاك تلك الميزة خصوصية المستخدمين.

وعلاوةً على ذلك، أوضح المتحدث باسم ميتا، إميل فاسكيز، أنه “لا توجد خيارات لتعطيل هذه المزايا حاليًا”، مشددًا على أهمية تخصيص تجربة الاستخدام.

وتشبه هذه الميزة خدمات مشابهة تقدمها روبوتات ذكية أخرى مثل ChatGPT و Gemini، مما يجعلها خطوة تنافسية لتعزيز تجربة المستخدم في منصات ميتا.