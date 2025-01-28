ما المزايا الجديدة المُتوقعة في جهاز آيباد 11 القادم قريبًا من آبل؟

لم يحصل جهاز آيباد الأساسي على تحديثات منذ عامين، فقد أطلقت آبل آخر إصدار في عام 2022 وهو جهاز آيباد 10، لكن الشركة تعتزم إطلاق إصدار جديد هذا الربيع وهو جهاز آيباد 11.

ومع اقتراب إعلان جهاز آيباد اللوحي الجديد، ظهرت الشائعات والتسريبات المتعلقة بمواصفات الجهاز، وسنذكر في هذا المقال أبرز هذه التوقعات:

يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

من المُتوقع أن يدعم جهاز آيباد الجديد مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، مع تزويده بشريحة A17 Pro الموجودة في هواتف آيفون 15 برو.

وهذا يعني أن المستخدمين سيتمكنون من الاستفادة من مجموعة جديدة من المزايا المتقدمة مثل: ملخصات الإشعارات، وأداة Genmoji لإنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق Image Playground لإنشاء الصور، والمساعد الصوتي سيري المُحسّن والمدعوم من ChatGPT.

تحسين الاتصال:

يدعم الإصدار الحالي من جهاز آيباد الأساسي شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، ومن المُتوقع أن يدعم آيباد 11 القادم معايير الاتصال الحديثة، مثل: شبكات الواي فاي 6E أو شبكات الواي فاي 7 وتقنية البلوتوث 5.3؛ مما يوفر استجابة أسرع ويقلل التأخير في العمليات التي تتطلب اتصالًا بشبكات الواي فاي أو البلوتوث.

وقد يحصل الإصدار الذي يدعم تقنية LTE على أول مودم 5G من آبل، وفقًا لتقرير بلومبرغ الذي أشار إلى أن أول مودم من آبل سيظهر في جهاز آيباد المنخفض السعر.

لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة:

تعمل آبل حاليًا على تطوير لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة منخفضة السعر لأجهزة آيباد الأساسية، ومن الممكن أن يدعمها جهاز آيباد 11 القادم. ومن المُتوقع أن تأتي لوحة المفاتيح الجديدة بتصميم مختلف قليلًا عن تصميم لوحة المفاتيح الخاصة بطراز برو.

تاريخ الإصدار المُتوقع:

وفقاً لتقرير مارك جورمان من بلومبرغ، تخطط آبل لإطلاق آيباد 11 هذا الربيع مع إطلاق هاتف آيفون SE وآيباد Air وغيرها من الأجهزة، فقد جاء في التقرير:

“سيحافظ الجهاز على تصميم مشابه للإصدار الحالي من عام 2022، ولكنه سيحصل على تحسينات في السرعة. ومن المقرر إطلاق هذا الطراز في الوقت نفسه تقريبًا مع آيفون SE الجديد وآيباد Air في الربيع”.