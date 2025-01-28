كل ما هو جديد في تحديث iOS 18.3

بعد شهر من الاختبارات التجريبية، أصدرت شركة آبل تحديث iOS 18.3 لجميع مستخدمي هواتف آيفون. ويتضمن التحديث تغييرات في مزيتين رئيسيتين من مزايا Apple Intelligence، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات والتحسينات الأخرى.

ويمكنك الآن تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18.3 بالانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم النقر فوق خيار (عام) General، ثم (تحديث البرنامج) Software Update.

ما الجديد في تحديث iOS 18.3؟

إليك أهم المزايا الجديدة والتحديثات في iOS 18.3:

تغييرات في مزية ملخصات الإشعارات التابعة لنظام Apple Intelligence:

يجلب iOS 18.3 تغييرات متعددة لمزية ملخصات الإشعارات الخاصة بنظام Apple Intelligence، فبعد ظهور شكاوى عديدة من وسائل الإعلام، خاصة من وكالة BBC التي ذكرت أن المزية لخصت بطريقة غير دقيقة العديد من العناوين الإخبارية في تطبيق BBC News. واستجابةً لذلك، أجرت آبل التغييرات التالية في مزية ملخصات الإشعارات عبر تحديث iOS 18.3:

تعطيل ملخصات الإشعارات مؤقتًا للتطبيقات المندرجة ضمن فئة (الأخبار والترفيه) News & Entertainment . وتقول آبل إن المزية ستُعاد في تحديث مستقبلي بعد تحسينها.

أصبحت ملخصات الإشعارات تُعرض بنص مائل على شاشة القفل، لتمييزها عن الإشعارات العادية.

إمكانية تعطيل ملخصات الإشعارات لتطبيق معين مباشرةً من شاشة القفل أو مركز الإشعارات عن طريق سحب الإشعار نحو الجهة اليسرى، ثم النقر فوق زر (خيارات) Options ، ثم اختيار (إيقاف الملخصات) Turn Off Summaries .

عند تفعيل ملخصات الإشعارات، سيظهر أن المزية ما زالت في المرحلة التجريبية (Beta).

في تطبيق (الإعدادات) Settings ، تضيف آبل تحذيرًا للمستخدمين يفيد بأن ملخصات الإشعارات (قد تحتوي على أخطاء) may contain errors .

تحسينات في مزية الذكاء البصري (Visual Intelligence):

مزية الذكاء البصري متاحة في جميع طرز iPhone 16 ويمكن الوصول إليها بالضغط المطول على زر التحكم في الكاميرا الجديد. ويجلب تحديث iOS 18.3 تحسينات جديدة لهذه المزية، وهي:

إمكانية إضافة أحداث إلى التقويم مباشرةً بعد تعرف المعلومات في الصور. وكل ما عليك فعله هو التقاط صورة تتضمن إعلانًا لحدث معين، وستتعرف المزية تاريخ الحدث ووقته وتضيفه إلى التقويم.

أصبحت مزية الذكاء البصري قادرة الآن على تعرف مجموعة أكبر من النباتات والحيوانات.

تفعيل Apple Intelligence افتراضيًا في iOS 18.3:

ستُفعّل مزايا Apple Intelligence تلقائيًا للمستخدمين الجدد أو من يقومون بالترقية إلى نظام iOS 18.3. وتوضح آبل ذلك بقول: “للمستخدمين الجدد أو الذين يحدثون نظام التشغيل إلى iOS 18.3، ستُفعّل مزايا Apple Intelligence تلقائيًا في أثناء إعداد الجهاز. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى مزايا Apple Intelligence مباشرة بعد إكمال الإعداد”.

ولإلغاء تفعيل Apple Intelligence بعد التحديث، يمكنك الذهاب إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختيار (الذكاء الاصطناعي من آبل وسيري) Apple Intelligence & Siri، ثم عطّل خيار Apple Intelligence.

تحسينات أخرى:

يتضمن iOS 18.3 مجموعة من التحسينات والإصلاحات الصغيرة الأخرى، وأبرزها:

إعادة خاصية التكرار في تطبيق الحاسبة؛ إذ تُكرر الآلة الحاسبة آخر عملية حسابية عند النقر على علامة المساواة مرة أخرى.

إصلاح مشكلة اختفاء لوحة المفاتيح في بعض الأحيان عند كتابة طلب نصي للمساعد سيري.

إصلاح مشكلة استمرار تشغيل المقاطع الصوتية بعد إغلاق تطبيق Apple Music.