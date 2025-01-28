ترامب يحذر الشركات الأمريكية من صعود DeepSeek

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتشار السريع لتطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek بأنه “إنذار” للشركات التقنية الأمريكية، مؤكدًا أن نجاح التطبيق يبرز تحديات جديدة للإدارة الأمريكية والكونجرس.

وقال ترامب في أثناء زيارته لولاية فلوريدا: “إن إطلاق DeepSeek، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي من شركة صينية ناشئة، يجب أن يكون إنذارًا لصناعاتنا بضرورة التركيز الكامل على التنافس للفوز”.

وارتفعت مخاوف في الأسواق المالية العالمية يوم الإثنين بسبب ظهور نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة من شركة DeepSeek قادر على منافسة منتجات الشركات الأمريكية الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ميتا و OpenAI. وحقق التطبيق نجاحًا لافتًا بعد تصدره متجر آبل للتطبيقات، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره في الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع.

وأدى انتشار DeepSeek إلى تراجع حاد في أسهم شركة إنفيديا وشركات أمريكية أخرى، وتكبدّت إنفيديا وحدها خسائر بلغت نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية، ويُعد ذلك أكبر تراجع في تاريخ البورصة الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن النموذج الصيني يُعد تطورًا إيجابيًا من ناحية التكلفة، قائلًا: “بدلًا من إنفاق مليارات الدولارات، يمكننا تقليل الإنفاق والوصول إلى النتائج نفسها، وربما نتائج أفضل”.

وظهر تطبيق DeepSeek في وقت تعزز فيه التطبيقات الصينية الأخرى شعبيتها بين الأمريكيين، مثل RedNote و Lemon8، خاصةً في ظل تهديدات بحظر تطبيق تيك توك.

وكان تطبيق تيك توك قد تعرض سابقًا لإيقاف مؤقت في الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بعلاقته بالحكومة الصينية، لكنه عاد إلى العمل مرة أخرى مع مهلة قدرها 75 يومًا.

ومع صعود شركة DeepSeek ومنتجاتها، تُثار تساؤلات أيضًا حول فاعلية القيود الأمريكية المفروضة على تصدير الرقاقات التقنية المتقدمة، إذ تمكنت شركة DeepSeek من تطوير نماذجها الذكية المتطورة في ظل تلك القيود.

ووصف رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، التطبيق الصيني بأنه “تهديد خطِر” مشددًا على ضرورة التعامل مع الصين بحذر، قائلًا: “إن الصين شريك تجاري سيئ يستغل النظام، ويسرق الملكية الفكرية”.

ومن جانبه، أكد ديفيد ساكس، مستشار الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، أن نجاح DeepSeek يُظهر مدى تنافسية سباق الذكاء الاصطناعي.