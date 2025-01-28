ترامب يؤكد خطط مايكروسوفت لشراء تيك توك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركة مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على تطبيق تيك توك، معربًا عن رغبته في رؤية مزايدة تنافسية على التطبيق الشهير.

وانتشرت تقارير أخيرة حول انخراط الشركة في تحالف للاستحواذ على التطبيق، لكن مايكروسوفت وبايت دانس، مالكة التطبيق، لم تعلقا رسميًا على هذا الأمر.

ويمتلك تطبيق تيك توك نحو 170 مليون مستخدم أمريكي، وكان قد أُوقف لمدة وجيزة بفعل قانون يفرض على بايت دانس بيع التطبيق لجهة أمريكية أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وبعد توليه منصبه في 20 يناير، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا لتمديد تنفيذ القانون لمدة قدرها 75 يومًا. وقال الأسبوع الماضي إنه يجري محادثات مع عدة أطراف مهتمة بشراء تيك توك، ومن المتوقع أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبل التطبيق في غضون 30 يومًا.

وفي خطوة مثيرة للاهتمام، تقدمت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة Perplexity AI بمقترح للاندماج مع تيك توك في كيانٍ واحد، ويتضمن المقترح حصول الحكومة الأمريكية على حصة تصل إلى 50% من الشركة الجديدة مستقبلًا، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وتأتي هذه المحادثات كإشارة إلى عودة مايكروسوفت إلى دائرة المنافسة للاستحواذ على تيك توك، بعد محاولة سابقة في عام 2020 عندما أمر ترامب بفصل النسخة الأمريكية من تيك توك عن الشركة الأم بايت دانس، لكن المحادثات انهارت لاحقًا، وانتهى الضغط لبيع التطبيق بخروج ترامب من منصبه في ولايته الأولى.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، قد وصف المحاولة السابقة للاستحواذ على التطبيق بأنها “أغرب شيء عمل عليه”، وأشار إلى أن متطلبات الحكومة الأمريكية حينها كانت محددة للغاية، لكنها تراجعت فجأة.

ويظل مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة غير واضح، لكن التحركات الأخيرة تشير إلى أن التطبيق قد يشهد تغييرات كبرى، وسط ضغوط من إدارة ترامب، ومنافسة متزايدة من الشركات المهتمة بالاستحواذ.