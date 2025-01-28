تحديث macOS Sequoia 15.3 متاح الآن لحواسيب ماك.. إليك كل ما هو جديد

أصدرت شركة آبل تحديث macOS Sequoia 15.3 لمستخدمي حواسيب ماك. ويأتي هذا الإصدار مع مجموعة من المزايا الجديدة والتحسينات؛ إذ يوفر أداة Genmoji لإنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي، مع تحسينات في مزية ملخصات الإشعارات، والمزيد من المزايا الأخرى التي سنذكرها فيما يلي:

أداة Genmoji لإنشاء الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي:

تُعد Genmoji من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي من آبل، وقد أطلقتها أول مرة في ديسمبر لهواتف آيفون وأجهزة آيباد ضمن تحديث iOS 18.2 و iPadOS 18.2، لكنها لم تكن متاحة لمستخدمي حواسيب ماك.

أضافت آبل هذه الأداة إلى تحديث macOS 15.3 للسماح لمستخدمي حواسيب ماك بإنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي. ويمكنك من خلال تطبيق الرسائل وأي تطبيق آخر يسمح لك بالوصول إلى الرموز التعبيرية إنشاء رمز تعبيري مخصص لمشاركته مع الآخرين. وكل ما عليك فعله كتابة وصف لشكل الرمز الذي تريده، وستصمم الأداة عدة رموز يمكنك الاختيار منها.

تعديلات على مزية ملخصات الإشعارات:

تعاني مزية ملخصات الإشعارات بعض المشكلات المتعلقة بتوفير ملخصات خطأ للأخبار بنحو خاص، لذلك أجرت آبل بعض التغييرات فيها عبر تحديث macOS 15.3، فقد عطلتها مؤقتًا للتطبيقات المندرجة ضمن فئة الأخبار والترفيه، ولا يمكن للمستخدم إعادة تفعيل هذه المزية يدويًا، فقد أزالتها آبل تمامًا إلى حين تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأضافت الشركة تنبيهًا يفيد بأن مزية الملخصات مُصنفة كمزية تجريبية “Beta” وسيظهر التنبيه في أثناء الإعداد، كما سيظهر تحذير في الإعدادات يُشير إلى أن هذه الملخصات “قد تحتوي على أخطاء”.

ولتوضيح الفرق بين ملخصات الإشعارات والإشعارات العادية، أصبحت ملخصات الإشعارات الآن تُعرض بخط مائل، وأما الإشعارات العادية فلا تستخدم هذا النمط.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الأسهل الآن تعطيل الملخصات لتطبيق معين مباشرة من خلال الإشعار نفسه عبر قسم الخيارات، ثم اختيار إيقاف الملخصات (Turn Off Summaries).

إصلاح تطبيق الآلة الحاسبة:

عندما أطلقت آبل نظام macOS Sequoia، قدمت عدة تحسينات لتطبيق الآلة الحاسبة. ومع ذلك، حدث خلل منع المستخدمين من الضغط على علامة (=) لتكرار العملية الحسابية الأخيرة.

يتضمن macOS 15.3 إصلاحًا لهذه المشكلة التي ظهرت أول مرة في الخريف الماضي، فقد أصبح بإمكان المستخدم تكرار العملية الحسابية الأخيرة بالضغط على زر (=) بعد تحديث نظام التشغيل في حاسوب ماك إلى macOS 15.3. على سبيل المثال: إذا كتبت 2 × 2، ثم ضغطت على زر (=) ستحصل على 4، وسيؤدي الضغط مرة أخرى على زر (=) إلى الحصول على 8، ثم 16، وهكذا.